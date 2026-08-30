Tin lời 'chồng' quen qua Zalo, người phụ nữ lừa 51 nhà đầu tư hơn 15 tỷ đồng

Ngày 30/8, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nhường (SN 1973, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, bị cáo Bùi Thị Nhường không có nghề nghiệp ổn định, phải thuê nhà trọ. Khoảng tháng 11/2023, Nhường kết bạn qua Zalo với một tài khoản có tên “Walter” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).

Quá trình quen biết, “Walter” tự giới thiệu là người Singapore, giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc và cho hay, không nói được nhiều tiếng Việt nên hai bên chủ yếu nhắn tin qua Zalo, sử dụng ứng dụng Google để dịch.

Dù nhiều lần Nhường đề nghị gọi video nhưng “Walter” đều từ chối, chỉ nói chuyện qua Zalo bằng âm thanh.

Sau một thời gian trò chuyện, Nhường và “Walter” nảy sinh tình cảm, xưng hô với nhau là vợ chồng. “Walter” nhiều lần hứa sẽ sang Việt Nam gặp Nhường nhưng không thực hiện.

Đến khoảng tháng 4/2024, “Walter” giới thiệu mình đang làm trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GE Vernova. Người này nói tập đoàn đang chuẩn bị triển khai một dự án điện năng lượng mới tại Việt Nam và đề nghị Nhường tải ứng dụng mang tên GE Vernova về điện thoại để tham gia đầu tư, hưởng lợi nhuận.

Tin lời người tình chưa biết mặt, Nhường tải ứng dụng, nạp tiền vào các gói dự án, đơn hàng và nhận thấy tài khoản hiển thị lợi nhuận đúng như “Walter” giới thiệu.

Một thời gian sau, “Walter” bàn bạc với Nhường thành lập nhóm để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, mua các đơn hàng của dự án nhằm hưởng lợi nhuận.

Bị cáo Bùi Thị Nhường.

Theo thỏa thuận, Nhường sẽ được hưởng 5% trên tổng số tiền mà các nhà đầu tư tham gia. Nhường cùng “Walter” lập nhóm Zalo có tên “Dự án năng lượng mới” để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. Sau đó, Nhường vào TP HCM, rủ thêm 2 người cùng tìm hiểu về dự án và cách thức góp vốn thông qua đường link được giới thiệu là của Tập đoàn GE Vernova.

Cũng tại TP HCM, Nhường được một người tự nhận là trưởng nhóm, đại diện văn phòng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) giới thiệu và hướng dẫn cách thức đầu tư.

Theo cáo buộc, dự án đưa ra nhiều gói đầu tư, với số tiền từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng. Nhà đầu tư được quảng cáo mức lợi nhuận từ 1,6% - 3%/ngày hoặc theo giờ. Thậm chí, một số gói được giới thiệu khi hết thời gian đầu tư sẽ được nhận số tiền gốc tăng gấp đôi.

Khi lôi kéo nhà đầu tư, Nhường giới thiệu với họ rằng dự án hoạt động đúng quy định pháp luật; “Walter” là chồng mình và cam kết bảo lãnh bằng số tiền 3 tỷ đồng đang có trong ứng dụng GE Vernova để trả cho nhà đầu tư nếu dự án xảy ra trục trặc.

Ngoài ra, Nhường còn cam kết nếu nhà đầu tư bị mất tiền, bị cáo sẽ hoàn trả cả gốc và lãi. Khi “Walter” chuyển tiền, Nhường tổ chức cho các nhà đầu tư đi lễ tại Tam Đảo và du lịch ở Hạ Long nhằm tạo thêm sự tin tưởng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền các nhà đầu tư đã nộp, bao gồm cả tiền gốc và khoản lợi nhuận được ghi nhận trên ứng dụng, lên tới gần 47 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã được rút ra là khoảng 19 tỷ đồng.

Đến ngày 23/8/2024, ứng dụng GE Vernova bị sập, các nhà đầu tư không thể truy cập ứng dụng và không thể rút tiền.

Quá trình điều tra xác định, Bùi Thị Nhường bị kết luận đã rủ rê, lôi kéo 51 bị hại tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 15,5 tỷ đồng, Nhường hưởng lợi 200 triệu đồng.