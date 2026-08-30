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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Linh Trang SN 1971

| | Xã hội

Đây là đối tượng sử dụng giấy tờ đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

‎Ngày 29/8/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thị Linh Trang (sinh năm 1971, cư trú ấp Thanh Niên, xã Phú Hoà, tỉnh An Giang) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra xác định, ngày 16/04/2025, Phạm Thị Linh Trang đến nhà bà T.K.H (sinh năm 1976, cư trú ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) đề thỏa thuận thế chấp một giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) có diện tích trên 1.973 m2 để vay số tiền 1,5 tỷ đồng, lãi suất 01% trên mỗi tháng, nhưng đến thời hạn 07 ngày Trang không có tiền trả cho bà H. nên Trang kêu bà H. tìm người quen vay tiền và Trang sẽ chịu trách nhiệm trả tiền vay và lãi cho bà H. 

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Linh Trang SN 1971- Ảnh 1.

Lúc này, bà H. vay của bà L.T.T (sinh năm 1975, cư trú xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) số tiền 02 tỷ đồng và đưa giấy CNQSDĐ của Trang thế chấp cho bà T. giữ để làm tin. Khoảng tháng 12/2025, bà T. nhờ người quen kiểm tra giấy CNQSDĐ của Trang thì phát hiện giấy CNQSDĐ trên là giả nên yêu cầu bà H. trả lại số tiền 02 tỷ đồng. Sau đó, bà H. gửi đơn trình báo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Trang đến Cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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