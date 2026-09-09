Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc sau khi rời nhà, thi thể được tìm thấy dưới mương

| | Xã hội

Sau khi rời nhà, một nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk mất liên lạc với gia đình. Thi thể em được phát hiện mắc kẹt dưới mương nước ven Quốc lộ 25.

Chiều 9/9, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nữ sinh lớp 9 tử vong. Nạn nhân được xác định là em P.L.N. (14 tuổi, trú xã Phú Hòa 1).

Em P.L.N. mất liên lạc sau khi rời nhà để đến trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/9, em N. rời nhà để đến trường. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy nữ sinh trở về và mất liên lạc.

Lo lắng, người thân đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm em N.

Đến chiều 8/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một thiếu nữ mắc kẹt dưới mương nước ven Quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Hòa 1.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là em P.L.N., nữ sinh được gia đình trình báo mất liên lạc trước đó.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.


Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận tiền đền bù dự án 2.900 tỷ đồng, người dân được Công an 'hộ tống' về tận nhà

Nhận tiền đền bù dự án 2.900 tỷ đồng, người dân được Công an 'hộ tống' về tận nhà Nổi bật

Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này

Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này Nổi bật

Hà Nội kỷ luật hơn 20 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 2 cựu cán bộ

Hà Nội kỷ luật hơn 20 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 2 cựu cán bộ

21:59 , 09/09/2026
Ông Nguyễn Hồng Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Hồng Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

21:32 , 09/09/2026
Các suất ăn ở trường mầm non bị phản ánh quá ít: Nghi ngờ giáo viên đã nghỉ việc tự múc ra bát, rồi chụp ảnh

Các suất ăn ở trường mầm non bị phản ánh quá ít: Nghi ngờ giáo viên đã nghỉ việc tự múc ra bát, rồi chụp ảnh

21:21 , 09/09/2026
Đại tá Dương Văn Thoan được giao phụ trách Công an TP Huế

Đại tá Dương Văn Thoan được giao phụ trách Công an TP Huế

21:11 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên