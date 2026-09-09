Các suất ăn ở trường mầm non bị phản ánh quá ít: Nghi ngờ giáo viên đã nghỉ việc tự múc ra bát, rồi chụp ảnh

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh các món ăn dành cho trẻ mầm non, được cho là tại một trường trên địa bàn xã Diên Điền (Khánh Hòa). Theo những bức ảnh được đăng tải, một số suất ăn có lượng thịt và trứng khá ít. Thậm chí, trong bát bánh canh thịt băm trứng cút, phần lớn là sợi bánh canh và không thấy thịt như tên gọi của món ăn. Hay các món như cơm gà chiên bơ tỏi, thịt xíu mại cũng được phản ánh có phần thức ăn mặn khá sơ sài. Những hình ảnh này khiến dư luận bức xúc và mong muốn người đăng tải tiết lộ thông tin về trường mầm non này.

Thông tin trên báo Lao Động, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đoàn công tác của UBND xã Diên Điền đã tiến hành xác minh và lập biên bản ghi nhận sự việc tại Trường Mầm non tư thục Sen Hồng. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ tại trường chưa đảm bảo. UBND xã Diên Điền đã chấn chỉnh việc cung cấp bữa ăn cho trẻ tại nhà trường. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng xã Diên Điền sẽ tiếp tục giám sát hoạt động tại bếp ăn của trường.

Hình ảnh các suất ăn ít ỏi được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Hôm nay (9/9), thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Dũng - đại diện Trường mầm non tư thục Sen Hồng (xã Diên Điền, Khánh Hòa), cho biết đang phối hợp với công an địa phương để xác minh những cá nhân liên quan đến việc chia sẻ một số hình ảnh suất ăn bán trú của trường này.

Theo ông Nguyễn Quang Dũng, nhà trường nghi ngờ các hình ảnh trên do một giáo viên hợp đồng đã nghỉ việc tự ý múc cơm và thức ăn ra chén, sau đó chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi nhọ nhà trường. Cũng thông tin trên Tuổi Trẻ, ông cho hay suất ăn của trẻ tại trường có giá 25.000 đồng/cháu/ngày (trưa và xế chiều). Thực đơn được thay đổi theo từng ngày, với nhiều loại thức ăn, không phải chỉ có vài miếng thịt như hình ảnh lan truyền.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Lao Động, ông Nguyễn Quang Dũng xác nhận nhà trường đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ các cá nhân liên quan đến việc chia sẻ những hình ảnh chưa được kiểm chứng tại nhà trường.

Tuy nhiên, trước những góp ý của đoàn công tác xã Diên Điền, đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng cho biết nhà trường thẳng thắn tiếp thu, rà soát lại việc tổ chức cung cấp suất ăn và tiếp tục đảm bảo chất lượng bữa ăn tốt nhất cho trẻ.