Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố Lý Thị Lắm SN 2006 và 6 người khác liên quan đến số tiền 1 tỷ đồng

| | Xã hội

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hành vi livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube.

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hành vi livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube, với số tiền chiếm đoạt được xác định trên 1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng mua, thuê 2 kênh YouTube có tên "Cuộc sống tìm vàng" và "bảo long", đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Trong các buổi livestream, các đối tượng quảng cáo, bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô.

Khi khách hàng chuyển tiền, chúng tiến hành đãi cát trực tiếp trên livestream, nhặt các hạt màu vàng và giới thiệu là vàng thật. Sau đó, các đối tượng cân số hạt màu vàng, quy đổi thành tiền rồi yêu cầu khách hàng chuyển thêm các khoản tiền với lý do nộp thuế, phí vận chuyển để nhận vàng. Sau khi khách hàng tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc qua Zalo, YouTube và chiếm đoạt tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Nhanh (sinh năm 2000); Cam Văn Luân (sinh năm 2000); Cam Văn Luyn (sinh năm 1997); Mông Đức Lưu (sinh năm 1984); Lý Thị Lắm (sinh năm 2006); Hoàng Văn Chinh (sinh năm 1993) và Hứa Văn Tuân (sinh năm 1989), cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua vụ án, Công an tỉnh Sơn La cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mua bán, tìm kiếm vàng được quảng cáo trên mạng xã hội, nhất là những hình thức yêu cầu chuyển tiền trước hoặc phát sinh thêm các khoản phí sau giao dịch.

Người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin, không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang sở hữu chung cư cần chú ý quy định phạt đến 200 triệu đồng

Tất cả người dân đang sở hữu chung cư cần chú ý quy định phạt đến 200 triệu đồng Nổi bật

Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này

Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này Nổi bật

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

19:32 , 09/09/2026
Vietlott 9/9 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 9/9/2026

Vietlott 9/9 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 9/9/2026

19:22 , 09/09/2026
Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

18:38 , 09/09/2026
Ông Nguyễn Thanh Nhàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Thanh Nhàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

18:18 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên