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Ông Nguyễn Thanh Nhàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

| | Xã hội

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 9/9, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề), để kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: N. Ánh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Nhàn – tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn, kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả tỉnh đạt được qua các thời kỳ; những kinh nghiệm quý báu, truyền thống cách mạng, đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng phát triển đã được các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và Nhân dân Đồng Tháp dày công vun đắp.

Giai đoạn 2026 – 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, ông Nhàn xác định mục tiêu xuyên suốt, là xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, xanh và bền vững. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn cam kết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, hành động quyết liệt, khơi thông mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Đồng Tháp phát triển nhanh, xanh, hiện đại và bền vững. Đưa tỉnh trở thành địa phương năng động, có sức cạnh tranh cao, có bản sắc riêng và có vị thế ngày càng quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, ngày 3/9/2026, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Thanh Nhàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030, giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại đã được Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo Hòa Hội

Tiền phong

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