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Huế phát cảnh báo

| | Xã hội

TP. Huế được cảnh báo xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 11-15/9, tổng lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi vượt 500 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 9/9, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế phát cảnh báo về một đợt mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra trên địa bàn từ ngày 11-15/9. Trong đó, mưa tập trung với cường độ mạnh nhất vào khoảng thời gian từ ngày 12-14/9.

Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến từ 250-400 mm, có nơi trên 500 mm. Đáng chú ý, có khả năng xuất hiện những trận mưa rất lớn với lượng mưa vượt 100 mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Huế sắp đối mặt một đợt mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra trên địa bàn từ ngày 11-15/9.

Trước khi bước vào đợt mưa lớn, ngày 10/9, TP. Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, có nơi trên 100 mm. Sau đợt mưa lớn, trong các ngày 16-17/9, mưa rào và dông vẫn tiếp diễn rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ven sông suối nhỏ thuộc A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Ngoài ra, các vùng thấp trũng ở hạ du sông và khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém đối mặt nguy cơ ngập úng, ngập lụt cục bộ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết, chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Theo Ngọc Văn

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