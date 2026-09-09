Lê Duy Thường Tín SN 2004 từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú

Công an tỉnh Nghệ An ngày 9/9/2026 cho biết, đơn vị này vừa vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xác định Lê Duy Thường Tín (sinh năm 2004, trú tại xóm Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng)- đối tượng bị Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”, hiện đang lẩn trốn lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động thân nhân, gia đình thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật, trở về Việt Nam đầu thú.

Đối tượng Lê Duy Thường Tín (X) - Ảnh: Công an Nghệ An

Bằng sự kiên trì vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, Lê Duy Thường Tín nhận thức rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân.

Ngày 3/9/2026, Lê Duy Thường Tín từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp nhận thành công, kết thúc gần 03 năm lẩn trốn.