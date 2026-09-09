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Nghi phạm cướp ô tô ở Bắc Ninh ra đầu thú

| | Xã hội

Sau khi gây ra vụ cướp chiếc ô tô gần 1 tỷ đồng rồi trốn sang Campuchia, Nguyễn Văn Tường bị truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế đã ra đầu thú tại Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động Nguyễn Văn Tường (SN 1985, trú tại thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú.

Tường là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản” theo quyết định số 2575/QĐTN-CSHS ngày 11/9/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đối tượng này còn bị INTERPOL phát thông báo truy nã quốc tế.

Đối tượng Tường tại Cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra xác định vào tháng 10/2023, tại xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Tường cùng đồng bọn đã dùng tay, điếu cày và gậy gỗ đe dọa, đánh anh N.Đ.Đ. (SN 1990, trú tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh).

Nhóm này sau đó chiếm đoạt chiếc ô tô VinFast VF8 ECO màu đỏ, trị giá khoảng 980 triệu đồng. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tường nhanh chóng rời khỏi địa phương, sang Campuchia để lẩn trốn.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

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