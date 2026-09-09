Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe
Theo Như Hoàn |
09-09-2026 - 06:59 AM |
Xã hội
Dãy nhà xen kẹt giữa đường La Thành và Vành đai 1 đang được khẩn trương phá dỡ, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa.
Clip: Như Hoàn
Theo Như Hoàn
Đời sống & Pháp luật
Theo Đời sống & Pháp luật
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