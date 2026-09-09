Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe

Những ngày này, nhiều hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng đang tất bật thu dọn tài sản, tháo dỡ các công trình và chuyển đến nơi ở mới để sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.