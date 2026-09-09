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Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe

| | Xã hội

Dãy nhà xen kẹt giữa đường La Thành và Vành đai 1 đang được khẩn trương phá dỡ, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa.

Clip: Như Hoàn

Phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đang khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu đất xen kẹt nằm giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ, nhằm triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa.

UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức.

Khu đất triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa có diện tích khoảng 6.803 m². Đây là phần đất xen kẹt được hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 9/2026, tại khu vực thực hiện dự án, lực lượng chức năng đang triển khai tháo dỡ các công trình đã được bàn giao mặt bằng, từng bước hoàn tất việc giải phóng khu đất để phục vụ dự án.

Những ngày này, nhiều hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng đang tất bật thu dọn tài sản, tháo dỡ các công trình và chuyển đến nơi ở mới để sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Dọc tuyến đường La Thành, nhiều hộ kinh doanh cũng đang khẩn trương thu dọn, di chuyển tài sản và hàng hóa.

Các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng nghiêm chỉnh chấp hành, chủ động tháo dỡ công trình, thu dọn tài sản để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Máy xúc được huy động để thực hiện công tác phá dỡ.

Gạch đá, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang tại khu vực đang được giải phóng mặt bằng.

Nhiều căn nhà trở nên trống vắng sau khi người dân chuyển đi, trả lại mặt bằng cho dự án.

Gắn bó với nơi này suốt nhiều năm, những ngày phải rời đi khiến không ít người dân và hàng xóm không khỏi lưu luyến, tiếc nuối.

Theo Như Hoàn

Đời sống & Pháp luật

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