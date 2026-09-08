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Đánh hàng xóm đến loạng choạng, còn thách thức 'tao thần kinh đấy'

| | Xã hội

Mâu thuẫn láng giềng kéo dài, người phụ nữ ở Bắc Ninh cầm chổi đập mạnh vào đầu hàng xóm kèm lời thách thức “tao thần kinh đấy”.

Theo nội dung clip đang lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 10h ngày 5/9, tại xã Mỹ Thái, Bắc Ninh, người phụ nữ vừa lái xe máy từ trong nhà ra ngõ thì bị một người phụ nữ mặc áo xanh cầm chổi đuổi đánh.

Nạn nhân dừng xe, người này tiếp tục lao tới, dùng chổi đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân loạng choạng, hoảng sợ và kêu cứu.

Trong lúc hành hung, người phụ nữ cầm chổi lớn tiếng thách thức: “Gọi đi, tao thần kinh đấy, mày đi vào ống nước của tao, phá của tao còn gì nữa”.

Người phụ nữ áo xanh cầm chổi đập mạnh vào đầu hàng xóm. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Mỹ Thái xác nhận đơn vị nắm được vụ việc và đang khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, người phụ nữ có hành vi hành hung sinh năm 1975, là hàng xóm sát vách với nạn nhân. “Vụ việc xuất phát từ những bất đồng, mâu thuẫn âm ỉ kéo dài từ lâu giữa hai gia đình vốn là hàng xóm láng giềng”, vị đại diện công an xã nói.

Cũng theo cơ quan công an, người phụ nữ sinh năm 1975 có biểu hiện tâm lý bất thường, tuy nhiên hiện chưa có hồ sơ bệnh án xác định bệnh lý thần kinh. Đơn vị đang xem xét việc trưng cầu giám định tâm thần đối với người này để có căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về tình trạng thương tích của nạn nhân, cơ quan chức năng cần chờ kết quả giám định pháp y để xác định mức độ tổn hại cụ thể.

Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Thái tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Chương/VTC News

VTC News

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