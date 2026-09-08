Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất giảm còn bao nhiêu?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 9/9. Hiện nay (8/9), Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo khoảng đêm 9/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó tác động đến các khu vực khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ đêm 9/9, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát.

Ảnh: Vân Đức

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C. Riêng trong đêm 9/9 và ngày 10/9, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/9, duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Hà Nọi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9, thời tiết chuyển mát.

Không khí lạnh cũng gây tác động đáng kể trên biển. Từ đêm 9/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa và chiều 10/9, gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn, đặc biệt tại các khu vực miền núi, cũng có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.