Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới nhất từ công an

Thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo liên quan đến định danh điện tử

Công an thành phố Cần Thơ gần đây cho biết lợi dụng nhu cầu người dân cần thực hiện các thủ tục về căn cước, định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeIDnày, các đối tượng xấu có thể giả danh cán bộ Công an để tiếp cận, tạo lòng tin.

Từ đó, kẻ gian sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng có thể liên hệ với người dân qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an và đưa ra các lý do như “cập nhật thông tin”, “bổ sung dữ liệu”, “xác thực tài khoản”, “đồng bộ thông tin” hoặc “hỗ trợ thực hiện thủ tục”.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng có thể yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin cá nhân, mã xác thực, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và thực hiện các thao tác trên điện thoại. Bộ Công an đã cảnh báo thủ đoạn sử dụng ứng dụng VNeID giả mạo hoặc đường dẫn chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị, thu thập thông tin và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, việc người liên hệ biết trước một số thông tin cá nhân không phải là căn cứ để xác định người đó là cán bộ Công an. Người dân cần bình tĩnh xác minh trước khi cung cấp thông tin hoặc thực hiện yêu cầu liên quan đến tài khoản, thiết bị và tài sản.

Công an khuyến cáo

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác khi người tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu:

Người dân không cung cấp thông tin bảo mật, không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền khi chưa xác minh. Đối với ứng dụng VNeID, cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi tải và chỉ sử dụng ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức; không cài đặt ứng dụng được gửi qua đường dẫn hoặc theo hướng dẫn của người không rõ danh tính.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước, tài khoản định danh điện tử, người dân nên trực tiếp đến Công an cấp xã để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, công dân Việt Nam thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước theo quy định; kết quả được thông báo qua ứng dụng VNeID, số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử theo quy định. Trong quá trình thực hiện thủ tục, người dân cung cấp thông tin, xuất trình giấy tờ theo quy định và hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận.

Vì vậy, người dân cần cảnh giác với các yêu cầu được đưa ra qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội, nhất là yêu cầu cung cấp mã xác thực, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được yêu cầu có dấu hiệu bất thường, người dân không nên vì tâm lý lo lắng hoặc bị thúc ép mà thực hiện ngay; cần chủ động xác minh với cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc đến Công an cấp xã để được hướng dẫn. Trường hợp đã truy cập đường dẫn nghi ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, người dân cần dừng thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng.

Nếu có nguy cơ lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản; trường hợp nghi ngờ thiết bị bị cài đặt phần mềm độc hại, cần tắt nguồn điện thoại và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ các thông tin liên quan như số điện thoại, tin nhắn, đường dẫn, tài khoản nhận tiền và nội dung trao đổi với đối tượng để cung cấp cho cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, xử lý.