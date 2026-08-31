Từ 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu và trợ cấp trực tiếp qua VNeID

Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội thực chất là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID. Đây không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập mới được tạo ra, mà đóng vai trò như một cổng liên kết. Ứng dụng cho phép người dùng tích hợp sẵn tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của cá nhân. Thông qua cổng liên kết này, hệ thống sẽ tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí và chi trả an sinh xã hội trực tiếp về tài khoản cá nhân của người dân.

Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra thông suốt, các nền tảng số quốc gia phải hoàn tất việc tích hợp tài khoản định danh điện tử trong mọi giao dịch chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Đối với các tài khoản giao dịch điện tử thông thường đã tạo lập trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, thời hạn chót để liên kết xác thực với VNeID cũng được ấn định vào ngày 31/12/2026. Riêng các tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng sẽ được kéo dài thời gian hoàn thiện việc liên kết đến hết ngày 30/6/2027.

Dựa trên quy định mới, các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội sẽ thực hiện chuyển khoản lương hưu, trợ cấp từ ngân sách thẳng đến tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNeID của người thụ hưởng. Không chỉ áp dụng với nguồn ngân sách nhà nước, Chính phủ còn khuyến khích các cá nhân, tổ chức chi trả tiền hỗ trợ từ thiện qua phương thức hiện đại này. Trong trường hợp người dân chưa kịp tạo lập tài khoản trên VNeID và cũng chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh vẫn sẽ được đảm bảo chi trả thông qua những hình thức truyền thống theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo tính bảo mật và tiền đến đúng tay người thụ hưởng, quy định đặt ra yêu cầu rất chặt chẽ về việc liên kết. Cụ thể, mỗi người chỉ được phép tích hợp duy nhất một trong ba loại hình gồm: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền an sinh. Điều kiện tiên quyết là tài khoản được tích hợp phải hoàn toàn chính chủ và có thông tin cá nhân trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử. Sự chặt chẽ này giúp loại bỏ các rủi ro thất thoát, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dân khi nhận các khoản chế độ.