Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định truy tìm Bùi Thị Thúy SN 1989

| | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 người có liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang giải quyết 02 nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và đã ra quyết định truy tìm 02 người có liên quan.

Đối tượng Đỗ Trường Tam (Ảnh: Công an Hà Nội).

Vụ việc thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 02/01/2020 tại Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế và TM Tổng hợp Sông Hồng, địa chỉ số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội), liên quan đến Đỗ Trường Tam (SN 1982; nơi thường trú: tổ 16, khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nay là phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Đỗ Trường Tam hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Đỗ Trường Tam.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Đỗ Trường Tam ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0949.329.898) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối tượng Bùi Thị Thúy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Vụ việc thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác Bùi Thị Thúy (SN 1989; nơi thường trú: số 37, ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 16/8/2022 tại tại số 7A ngách 32/43 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội)

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Bùi Thị Thúy hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Bùi Thị Thúy.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Bùi Thị Thúy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0912.139.268) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa nếu phát hiện dấu hiệu này

Tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa nếu phát hiện dấu hiệu này Nổi bật

Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN

Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN Nổi bật

Cảnh sát nổ súng trấn áp đường dây ma túy xuyên quốc gia, 740 đối tượng sa lưới

Cảnh sát nổ súng trấn áp đường dây ma túy xuyên quốc gia, 740 đối tượng sa lưới

13:15 , 08/09/2026
Lệnh bắt nhân viên y tế Lai Thị Kim Giang SN 1983

Lệnh bắt nhân viên y tế Lai Thị Kim Giang SN 1983

12:51 , 08/09/2026
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi phía sau những chiếc 'xe ngân hàng' giá rẻ

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi phía sau những chiếc 'xe ngân hàng' giá rẻ

12:46 , 08/09/2026
Đề xuất bảo hiểm y tế trả tiền sàng lọc 2 bệnh tăng huyết áp, tiểu đường

Đề xuất bảo hiểm y tế trả tiền sàng lọc 2 bệnh tăng huyết áp, tiểu đường

12:25 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên