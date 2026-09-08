Thủ đoạn lừa đảo tinh vi phía sau những chiếc 'xe ngân hàng' giá rẻ

Clip nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Ngày 8/9, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can trong đường dây thuê người đứng tên vay mua ô tô, tạo hồ sơ giả về nghề nghiệp, thu nhập rồi mang xe đi bán ngay sau khi ngân hàng giải ngân.

Cuối tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) khám phá chuyên án và bước đầu xác định nhóm do Lê Hiền Anh (sinh năm 1998, quê Khánh Hòa) cùng đồng bọn tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025, các đối tượng quen biết, móc nối với nhau qua mạng xã hội. Nhóm này tìm trước người có nhu cầu mua “xe ngân” giá rẻ, thỏa thuận về hãng xe, dòng xe và giá bán. Người mua phải chuyển khoản 30% giá trị xe, các khoản thuế, phí lăn bánh, tiền gốc và lãi ngân hàng trong ba tháng đầu cùng khoản “hoa hồng” cho những người tham gia.

Sau khi tìm được người mua, nhóm đối tượng thuê người đứng tên vay mua ô tô trả góp, hứa trả thù lao từ 80-100 triệu đồng sau khi xe được bàn giao.

Những người được thuê thường không có việc làm hoặc không đủ năng lực tài chính. Để ngân hàng chấp thuận khoản vay, nhóm này dựng thông tin về nơi làm việc, nghề nghiệp, thu nhập; thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh để chụp ảnh; sử dụng bảng lương, hợp đồng lao động, xác nhận lương, sao kê tài khoản và các tài liệu không phản ánh đúng thực tế.

Các đối tượng còn chuẩn bị sẵn “kịch bản thẩm định”, hướng dẫn người đứng tên trả lời về nơi ở, công việc, thu nhập, mục đích vay và khả năng trả nợ. Khi ngân hàng giải ngân cho đơn vị bán xe, phương tiện vừa được bàn giao đã được chuyển cho người mua thỏa thuận từ trước.

Đáng chú ý, nhóm này chủ động thanh toán tiền gốc và lãi trong ba tháng đầu nhằm kéo dài thời gian trước khi khoản vay phát sinh dấu hiệu bất thường.

Cơ quan điều tra xác định Lê Hiền Anh là người liên hệ người mua, thống nhất loại xe, giá bán, nhận tiền, tổ chức giao xe và phân chia tiền. Nguyễn Trần Bảo Trân chuẩn bị thông tin nghề nghiệp, nơi làm việc và địa điểm phục vụ thẩm định. Nguyễn Hoàng Nam, do hiểu biết quy trình vay vốn, xây dựng nội dung trả lời nhân viên ngân hàng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Khánh là người đứng tên hồ sơ vay mua xe.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND Khu vực 7 phê chuẩn. Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, rà soát toàn bộ phương tiện, hồ sơ vay vốn, dòng tiền và những người liên quan.