Phân công công tác lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo phân công công tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về toàn bộ hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: PV.

Ông Trịnh Văn Quyết trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, định hướng lớn trong các lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng; lý luận; tuyên truyền; báo chí; xuất bản; khoa giáo; văn hóa - văn nghệ.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng.

Chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng đối với lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; theo dõi, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng và các lĩnh vực tuyên giáo.

Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung tuyên truyền của hệ thống báo chí, truyền thông, xuất bản; những vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp về tư tưởng, dư luận xã hội; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; dự báo các vấn đề chiến lược phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng công tác chính trị, tư tưởng trên không gian mạng; bảo đảm an ninh tư tưởng trong điều kiện chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo; định hướng các vấn đề lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, môi trường, xã hội…

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ giúp trưởng ban chỉ đạo xử lý công việc hằng ngày; chỉ đạo thẩm định và chịu trách nhiệm trước trưởng ban đối với các báo cáo định kỳ, đột xuất, các đề án, chương trình, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; được trưởng ban ủy quyền giải quyết công việc khi cần thiết; điều hành công việc chung của ban khi trưởng ban vắng mặt.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm. Ảnh: Như Ý.

Ông Trần Thanh Lâm phụ trách lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và bí mật nhà nước của ban.

Chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị; truyền thông chính sách, báo chí, xuất bản; văn hoá, văn nghệ; chỉ đạo triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định số 19 của Bộ Chính trị về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Ông Trần Thanh Lâm cũng được phân công thực hiện việc theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo với một số các cơ quan, tổ chức, địa phương; trực tiếp phụ trách Vụ Lý luận chính trị; Vụ Báo chí - Xuất bản; Vụ Văn hoá - Văn nghệ; Văn phòng; Vụ Địa phương 1.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải được phân công thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, việc làm; y tế, thể dục, thể thao; gia đình và trẻ em; lao động, thương binh, xã hội; công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo công tác khoa giáo gắn với triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải. Ảnh: PV.

Ông Ngô Đông Hải phụ trách công tác chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo xây dựng nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyên giáo toàn ngành. Chỉ đạo công tác điều tra, nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận xã hội; định kỳ báo cáo trưởng ban phục vụ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Ngô Đông Hải được phân công theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo với một số cơ quan, tổ chức, địa phương; trực tiếp phụ trách Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Giáo dục; Vụ Y tế và Thể thao; Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; công tác hợp tác quốc tế của ban. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh dư luận trên truyền thông quốc tế và công tác thông tin, tuyên truyền đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Ảnh: PV.

Ông Phan Xuân Thủy theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo với một số cơ quan, tổ chức, địa phương; trực tiếp phụ trách Vụ Tuyên truyền; Vụ Thông tin - Đối ngoại; Vụ Địa phương 2; Vụ Địa phương 3.