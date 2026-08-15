Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm Nguyễn Văn Kiên SN 1989

| | Xã hội

Nếu có thông tin về Nguyễn Văn Kiên, đề nghị người dân nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 14/8/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông báo truy tìm Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Kiên.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 26/4/2026, tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình xác minh do chưa xác định được Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đang ở đâu nên ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Văn Kiên, sinh ngày 28/02/1989, trú tại số 26/32/258 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Kiên - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng trên cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Ngô Đức Trung, Điều tra viên, số điện thoại: 0916.560.989 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID bổ sung thêm loạt tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

VNeID bổ sung thêm loạt tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, SMS... có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, SMS... có nội dung sau Nổi bật

Quảng Ninh: Khẩn trương tìm kiếm bé gái 2 tuổi rơi xuống biển mất tích

Quảng Ninh: Khẩn trương tìm kiếm bé gái 2 tuổi rơi xuống biển mất tích

06:50 , 15/08/2026
Người từng chuyển tiền cho Trần Phúc Hùng SN 1991, khẩn trương liên hệ điều tra viên Thái Anh Sơn

Người từng chuyển tiền cho Trần Phúc Hùng SN 1991, khẩn trương liên hệ điều tra viên Thái Anh Sơn

22:26 , 14/08/2026
Xác minh ô tô Mercedes biển số 'lộc phát' bị bỏ lại bên đường gần sân bay Tân Sơn Nhất

Xác minh ô tô Mercedes biển số 'lộc phát' bị bỏ lại bên đường gần sân bay Tân Sơn Nhất

21:54 , 14/08/2026
Công an khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu SN 1994

Công an khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu SN 1994

21:39 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên