Người từng chuyển tiền cho Trần Phúc Hùng SN 1991, khẩn trương liên hệ điều tra viên Thái Anh Sơn

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong năm 2026 tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan công an, bị can Trần Phúc Hùng (SN 1991, trú tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TPHCM), làm nghề lao động tự do, đã sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo các nhà xe.

Bị can Trần Phúc Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị Bị can Trần Phúc Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2026, Hùng gọi điện cho các nhà xe tại khu vực phường Nam Đông Hà và tự xưng là "Hưng", cán bộ Công an. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng mình có nhiều mối quan hệ và có khả năng can thiệp, giải quyết các trường hợp xe khách vi phạm giao thông nhằm tránh bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.

Sau đó, Hùng yêu cầu các nhà xe chuyển tiền để "giải quyết" vi phạm. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 230 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương thức, thủ đoạn của Trần Phúc Hùng, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân nào bị đối tượng này chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tại đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị, hoặc liên hệ Điều tra viên Thái Anh Sơn qua số điện thoại 0935.027.555 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân, các nhà xe và doanh nghiệp vận tải nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ Công an hoặc cán bộ cơ quan Nhà nước, đề nghị chuyển tiền để "bỏ qua" hoặc can thiệp vào các vi phạm giao thông.

Cơ quan Công an khẳng định người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính. Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.