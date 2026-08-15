Quảng Ninh: Khẩn trương tìm kiếm bé gái 2 tuổi rơi xuống biển mất tích

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, lãnh đạo UBND phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm bé gái 2 tuổi mất tích sau khi rơi xuống biển. Nạn nhân được xác định là cháu H.P.H., 2 tuổi.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công lý cho biết, tối 12/8, anh H.V.L., trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh, đưa con gái là cháu H.P.H., 2 tuổi, đi cùng trên thuyền đánh bắt hải sản tại khu vực biển Mũi Ngọc. Trong quá trình hoạt động, chiếc thuyền bất ngờ gặp tai nạn.

Sự cố khiến anh L. bị thương nặng ở chân, phải đưa đi cấp cứu; cháu H. rơi xuống biển và mất tích.

Lực lượng biên phòng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo Công lý

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng đội cứu hộ, cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn, triển khai lực lượng và phương tiện tìm kiếm cháu bé.

Đến nay, mặc dù công tác tìm kiếm được tích cực tiến hành nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích cháu H. Chính quyền địa phương đã thông báo, đề nghị ngư dân đang hoạt động trên biển và người dân khu vực ven bờ phối hợp quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Nếu phát hiện dấu hiệu liên quan, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.