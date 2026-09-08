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Khởi tố giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền và 9 cán bộ

| | Xã hội

Bà Huyền đã “chung chi” định kỳ số tiền 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Ngày 8/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trước đó, ngày 16/4, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền ở xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Nga Huyền (49 tuổi) làm Giám đốc.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hơn 195 m3 gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Huyền khai nhận đã mua số lâm sản trên từ thanh lý của các Cơ quan Nhà nước và chủ yếu là mua của người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến băm dăm bán lại kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định hơn 148 m3 gỗ loài thực vật rừng thông thường và hơn 19 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản.

Lực lượng Công an kiểm tra tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk Lực lượng Công an kiểm tra tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Mở rộng điều tra, Công an xác định, để số lâm sản trái phép khổng lồ trên có thể lọt qua các chốt trạm, vận chuyển về tập kết tại kho bãi thì bà Huyền đã “chung chi” định kỳ số tiền 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Phân trường này do Nguyễn Viết Trường (37 tuổi) trú tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk phụ trách. Từ đó, các xe chở gỗ sẽ dễ dàng đi qua lâm phần quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý, trường hợp nếu bị phát hiện thì sẽ giải quyết cho đi.

Đối tượng Nguyễn Thị Nga Huyền khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk Đối tượng Nguyễn Thị Nga Huyền khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Sau khi thống nhất việc chung chi, lãnh đạo Phân trường 1 đã giao nhiệm vụ cho Lê Văn Hoàng (34 tuổi) là nhân viên quản lý bảo vệ rừng trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hằng tháng. Tiền hối lộ được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian hòng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu Công an đã làm rõ, từ tháng 1-2025 đến tháng 4-2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính này được chia đều cho các nhân viên của Phân trường 1.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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