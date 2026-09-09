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Quyết định bắt tạm giam Trần Tuấn Hưng SN 1976

| | Xã hội

Bị can Trần Tuấn Hưng bị bắt về tội "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 9/9/2026 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Hưng (sinh năm 1976, trú tại số nhà 24 đường Trịnh Toàn, khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bị can Hưng bị bắt về tội "Trộm cắp tài sản".

Bị can Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Qua vụ việc trên, Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; đối với các tài sản có giá trị chưa sử dụng đến cần bảo quản, trông giữ cẩn thận.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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