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Ai biết Bùi Thị Thúy SN 1989 và Đỗ Trường Tam ở đâu báo ngay cho công an

| | Xã hội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Bùi Thị Thúy và Đỗ Trường Tam hiện đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 8/9/2026 cho biết đang giải quyết 02 nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và đã ra quyết định truy tìm 02 người có liên quan.

Cụ thể, vụ việc thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết đơn tố giác Bùi Thị Thúy (SN 1989; nơi thường trú: số 37, ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 16/8/2022 tại tại số 7A ngách 32/43 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội)

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Bùi Thị Thúy hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Bùi Thị Thúy.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Bùi Thị Thúy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0912.139.268) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối tượng Đỗ Trường Tam (trái) và Bùi Thị Thúy - Ảnh: Công an Hà Nội

Vụ thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 02/01/2020 tại Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế và TM Tổng hợp Sông Hồng, địa chỉ số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội), liên quan đến Đỗ Trường Tam (SN 1982; nơi thường trú: tổ 16, khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nay là phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Đỗ Trường Tam hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Đỗ Trường Tam.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Đỗ Trường Tam ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0949.329.898) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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