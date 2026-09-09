Người chồng có vợ tử vong với nhiều vết thương để lại clip nói gì trước khi gặp tai nạn?

Tối 8/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là do ông Đ.N.S. (SN 1977), chồng của bà Đ.T.H. (SN 1980, trú thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa) tự quay trước thời điểm xảy ra vụ việc khiến bà H. tử vong.

Ảnh người chồng cắt từ clip.

Trong clip, người đàn ông ngồi trên ô tô, nói lời xin lỗi hai con trai và cho rằng khi các con xem được đoạn clip thì mình có thể không còn sống. Người này cũng đề cập những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng.

Theo lời người đàn ông tự thuật trong clip, ông cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác, bản thân không thể chấp nhận sự việc và nảy sinh ý định trả thù.

Đáng chú ý, người đàn ông nói ban đầu có ý định tìm cả vợ và người mà ông cho rằng có quan hệ tình cảm với vợ, nhưng sau đó thay đổi ý định và quyết định trở về nhà.

Trong đoạn clip, người đàn ông còn gửi lời xin lỗi tới người thân, bạn bè; đồng thời nhắn nhủ người con trai lớn thay mình quán xuyến công việc gia đình và chăm lo cho em.

Người vợ tử vong trên giường với nhiều vết thương tại nhà riêng.

Vợ tử vong, chồng gặp tai nạn cách nhà khoảng 15km

Theo thông tin từ UBND xã Minh Hóa, khoảng 11 giờ ngày 8/9, bà H. được người con thứ hai phát hiện tử vong tại nhà riêng sau khi đi học về. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, theo thông tin ban đầu, đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Bà H. và chồng làm nghề kinh doanh tự do, có hai người con, trong đó người con lớn đang lao động ở nước ngoài.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cơ quan chức năng cũng nhận được thông tin ông S. gặp tai nạn giao thông tại xã Kim Điền, cách nhà khoảng 15km.

Theo lời kể của một số nhân chứng, chiếc ô tô do ông S. điều khiển xảy ra va chạm với một phương tiện khác. Cú va chạm khiến các phương tiện hư hỏng nặng. Ông S. được phát hiện nằm bên vệ đường và sau đó được đưa đi cấp cứu.

Người chồng gặp tai nạn cách nhà chừng 15km.

Trước đó, một số người dân địa phương cho rằng vợ chồng bà H. có thể xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, những thông tin về mâu thuẫn vợ chồng cũng như nội dung được người đàn ông đề cập trong đoạn clip hiện mới là lời kể và thông tin một phía. Cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về nguyên nhân bà H. tử vong, người gây ra các vết thương trên cơ thể nạn nhân cũng như mối liên hệ giữa cái chết của bà H. và vụ tai nạn giao thông của người chồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.