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Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này

| | Xã hội

Từ ngày 5/10/2026, chính sách mới về trợ cấp hưu trí xã hội sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó một số trường hợp còn được áp dụng mức hưởng mới từ thời điểm sớm hơn.

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng từ 1/7/2026.

CÂU HỎI 1: Người từ 70 đến dưới 75 tuổi cần điều kiện gì để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng?

A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định. ✔

B. Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 10 năm trở lên.

C. Đang sinh sống một mình và không có người phụ dưỡng.

D. Áp dụng cho toàn bộ công dân trong độ tuổi này.

Đáp án đúng: A. Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định.

Lời giải thích: Căn cứ Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên, hoặc người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì vậy, nhóm từ 70 đến dưới 75 tuổi bắt buộc phải thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo mới được nhận khoản trợ cấp này.

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CÂU HỎI 2: Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là bao nhiêu?

A. 360.000 đồng/tháng.

B. 500.000 đồng/tháng.

C. 540.000 đồng/tháng. ✔

D. 600.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng: C. 540.000 đồng/tháng.

Lời giải thích: Theo Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng chính thức được nâng lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên hoặc người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

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CÂU HỎI 3: Mức trợ cấp mới 540.000 đồng/tháng được tính truy lĩnh từ thời điểm nào?

A. Kể từ ngày 01/01/2026.

B. Kể từ ngày 01/07/2026. ✔

C. Kể từ ngày 05/10/2026.

D. Kể từ ngày 01/01/2027.

Đáp án đúng: B. Kể từ ngày 01/07/2026.

Lời giải thích: Theo Điều 32 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được chuyển sang mức hưởng mới 540.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2026. Dù Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/10/2026, người thụ hưởng vẫn được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch tính ngược từ mốc 01/07/2026.

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CÂU HỎI 4: Ai có thẩm quyền rà soát và quyết định chi trả truy lĩnh trợ cấp hưu trí xã hội?

A. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. ✔

D. Trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Đáp án đúng: C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lời giải thích: Điều 32 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm rà soát danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp trên địa bàn, ra quyết định chi trả theo mức mới và thực hiện chi trả truy lĩnh tính từ ngày 01/07/2026.

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CÂU HỎI 5: Khi đối tượng qua đời hoặc không còn đủ điều kiện, thời điểm thôi hưởng trợ cấp tính từ khi nào?

A. Ngay tại thời điểm đối tượng từ trần hoặc mất điều kiện.

B. Từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện. ✔

C. Từ quý tiếp theo kể từ khi có quyết định.

D. Từ đầu năm tài chính tiếp theo.

Đáp án đúng: B. Từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện.

Lời giải thích: Theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 176/2025/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 335/2026/NĐ-CP), khi người đang hưởng trợ cấp bị chết hoặc không còn đủ điều kiện, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ ra quyết định thôi hưởng. Thời gian dừng chi trả tính từ tháng sau liền kề với tháng phát sinh sự việc.

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & Pháp luật

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