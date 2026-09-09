Vụ trường chưa có hiệu trưởng sau sáp nhập ở Hà Tĩnh: Người có điểm cao nhất bất ngờ xin làm hiệu phó

Có thắc mắc về cách tính điểm

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng, gồm một điểm trường chính và 3 phân hiệu.

Trong số 3 hiệu trưởng cũ, một người xin chuyển sang làm giáo viên và đang đề xuất nghỉ hưu trước tuổi. Hai người còn lại là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng, được đưa vào diện xem xét bố trí hiệu trưởng trường mới sau sáp nhập.

Kết quả chấm điểm theo thang 100 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định, ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, ông Anh đạt 55,5 điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng sau đó thống nhất đưa ra phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, sau đó ông Lợi có đơn xin không nhận chức và đề xuất được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Đưa ra quyết định này, ông Lợi cho biết, bản thân đã có khoảng 35 năm công tác trong ngành giáo dục. Do trường mới có nhiều cấp học, quy mô và nhiệm vụ lớn hơn, trong khi sức khỏe không còn như trước, ông cân nhắc về áp lực công việc.

“Do trường sau sáp nhập có nhiều cấp học, công việc mới nhiều và áp lực, trong khi sức khỏe của tôi cũng có hạn. Khi có kết quả chấm điểm, tôi được dự kiến bố trí làm hiệu trưởng nhưng sau đó tôi đề xuất với xã cho làm phó hiệu trưởng”, ông Lợi nói.

Điểm chính trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Còn ông Nguyễn Công Anh cho biết, bản thân đã có kiến nghị đến UBND xã Đức Đồng liên quan đến những băn khoăn về kết quả chấm điểm, trong đó có 3 điểm tại mục 4.4 về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Anh, cả ông và ông Lợi đều không thuộc diện được tính điểm ở tiêu chí này. Tuy nhiên, ông Lợi vẫn được cộng 3 điểm, khiến kết quả chênh lệch. “Nếu ông Lợi không được 3 điểm ở mục này thì chỉ đạt 54,5 điểm, trong khi tôi đạt 55,5 điểm. Vì thế tôi cũng mong muốn làm rõ số điểm này”, ông Anh nói.

Ông Anh cũng cho rằng, địa phương nên xem xét nguồn cán bộ tại chỗ thay vì tìm nhân sự từ nơi khác để bố trí hiệu trưởng. Nếu địa phương vẫn quyết định tìm nhân sự từ địa phương khác, ông Anh cho biết sẽ xin trở lại làm giáo viên và có thể cân nhắc nghỉ hưu trước tuổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, cho biết địa phương đang tiếp tục xin ý kiến tỉnh để lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng. Theo ông Hiệp, việc bố trí nhân sự phải bảo đảm khách quan, minh bạch và đầy đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Ông Hiệp cũng thừa nhận, kết quả chấm điểm có một số ý kiến băn khoăn về điểm tại mục 4.4 về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

“Khi có kết quả điểm, có ý kiến thắc mắc về 3 điểm này, bởi việc quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới phải gắn với chức danh cụ thể theo yêu cầu của tỉnh. Vấn đề này địa phương cũng đang xem xét lại", ông Hiệp cho hay.

Sẽ tìm nguồn cán bộ từ nơi khác

Ngày 18/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 8305 hướng dẫn việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Theo văn bản, nhân sự được xem xét bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định. Trường hợp có từ 2 nhân sự trở lên cùng đáp ứng tiêu chí, điều kiện, việc đánh giá, lựa chọn được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm theo khung 100 điểm.

UBND tỉnh cũng lưu ý, khung chấm điểm chỉ là công cụ để đánh giá, so sánh khách quan giữa những người đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; không phải là tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và không thay thế quy trình bổ nhiệm.



Tại Đức Đồng, ông Lợi và Anh đều được đưa vào diện chấm điểm, nhưng cuối cùng chưa có người được bổ nhiệm hiệu trưởng. Hiện tại điểm trường này, có bốn người được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Công Anh, Nguyễn Đình Thương, Nguyễn Văn Lợi và Trần Thị Xuân Thơm.

Ông Nguyễn Văn Lợi đạt điểm cao nhất, nhưng đề xuất xin làm hiệu phó.

Liên quan đến việc lựa chọn nhân sự, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng, cho biết trong hai nhân sự được xem xét, ông Lợi xin không nhận chức hiệu trưởng. Với ông Anh, qua rà soát các tiêu chí, điều kiện và yêu cầu thực tế đối với người đứng đầu trường mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhận thấy trong 3 năm công tác, ông Anh có một năm được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

“Ban thường vụ xem xét nhiều chiều, về năng lực, phẩm chất thấy rằng chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt để điều hành trường mới nên Ban Thường vụ xin chủ trương của tỉnh, ngành giáo dục để tìm nguồn nhân sự khác”, ông Tuấn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Đức Đồng, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chủ trương để địa phương phối hợp tìm nguồn cán bộ phù hợp từ nơi khác. Xã đang thực hiện các bước tiếp theo. Trong thời gian chưa kiện toàn hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Lợi được giao phụ trách, điều hành hoạt động của nhà trường.