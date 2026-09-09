Cách kiểm tra nhanh Zalo trên điện thoại có đang bị đọc trộm tin nhắn, nghe lén

Zalo hiện là một trong những ứng dụng liên lạc phổ biến nhất, lưu trữ vô số thông tin quan trọng từ công việc đến đời sống cá nhân. Chính vì sự tiện lợi này, việc bảo mật nội dung tin nhắn trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Những kẻ gian thường tìm cách đăng nhập tài khoản của bạn trên một thiết bị khác như máy tính hoặc điện thoại lạ để âm thầm theo dõi. Dưới đây là cách giúp người dùng phát hiện sớm dấu hiệu xâm nhập và thiết lập lớp rào chắn an toàn cho tài khoản Zalo của mình.

Cách kiểm tra tài khoản Zalo có bị xâm nhập và đọc trộm tin nhắn hay không

Kiểm tra lịch sử đăng nhập là phương pháp nhanh chóng và chính xác nhất để biết tài khoản của bạn có đang bị sử dụng trái phép hay không. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện thông qua ứng dụng Zalo trên smartphone và cách tiến hành trên điện thoại Android hay iPhone đều hoàn toàn giống nhau.

Đầu tiên, mởứng dụng Zalo trên smartphone => "Cá nhân" => "Tài khoản và bảo mật". Bước tiếp theo, nhấn chọn "Thiết bị đã đăng nhập" tại giao diện hiện ra.

Tại đây, ứng dụng sẽ hiển thị rõ danh sách các thiết bị mà tài khoản Zalo của bạn đang đăng nhập. Dựa vào danh sách này, bạn có thể biết được tài khoản Zalo của mình có đang đăng nhập vào các thiết bị lạ hay không. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ đăng nhập tài khoản Zalo vào smartphone, nhưng tại danh sách "Thiết bị đã đăng nhập" hiển thị thông báo tài khoản đang đăng nhập trên máy tính, nghĩa là tài khoản Zalo của bạn có thể đã bị xâm nhập trái phép.

Bạn có thể nhấn vào mục "Thiết bị khác đang đăng nhập" để xem rõ thông tin chi tiết về thiết bị, thời gian đăng nhập tài khoản… Nếu nhận ra đây không phải là thiết bị của mình, bạn có thể nhấn nút "Đăng xuất thiết bị này" để thoát tài khoản Zalo của mình, không cho phép người lạ tiếp tục sử dụng.

Tại mục "Các thiết bị đã đăng xuất gần đây" cũng sẽ hiển thị thông tin về những thiết bị đã đăng nhập tài khoản Zalo. Nếu bạn nhận thấy có thiết bị nào lạ trong danh sách này, rất có thể tài khoản Zalo của bạn đã bị xâm nhập trái phép và tin nhắn trên Zalo đã bị đọc trộm từ trước đó.

Những tín hiệu xuất hiện trên tài khoản Zalo mà người dùng cần đặc biệt chú ý

Để có thể đọc trộm các cuộc hội thoại, kẻ gian bắt buộc phải kích hoạt tài khoản của bạn trên một thiết bị thứ hai. Do đó, người dùng cần đặc biệt lưu tâm đến các biểu hiện bất thường sau:

Thông báo đăng nhập lạ: Ứng dụng gửi cảnh báo về một phiên truy cập mới từ một vị trí địa lý hoặc loại thiết bị mà bạn chưa từng sử dụng.

Trạng thái tin nhắn thay đổi: Nhiều cuộc trò chuyện tự động chuyển sang chế độ "đã đọc" dù bạn chưa hề nhấn vào xem.

Dữ liệu bị thao túng: Tin nhắn bất ngờ bị xóa, bị thay đổi nội dung, hoặc xuất hiện các tin nhắn gửi đi hoàn toàn không phải do bạn soạn thảo.

Mất quyền kiểm soát: Các thông tin cá nhân hoặc mật khẩu đăng nhập đột ngột bị thay đổi mà không có sự can thiệp của chính chủ.

Cách ngăn chặn tài khoản Zalo bị xâm nhập

Thay vì lo lắng bị theo dõi, bạn hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ quyền riêng tư của mình thông qua hai lớp khiên chắn cực kỳ hiệu quả được Zalo tích hợp sẵn.

Kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp trên tài khoản Zalo

Để kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản Zalo, người dùng truy cập vào ứng dụng Zalo trên smartphone, nhấn vào nút "Cá nhân" => "Tài khoản và bảo mật" => "Bảo mật 2 lớp" tại giao diện hiện ra.

Sau khi bật tính năng này, mỗi khi đăng nhập Zalo trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực trực tiếp trên chiếc smartphone chính hoặc buộc phải nhập mã OTP. Đây là chốt chặn vững chắc nhất giúp ngăn chặn triệt để tình trạng người lạ dò được mật khẩu và sử dụng tài khoản trái phép.

Đặt mật khẩu ẩn đi nội dung tin nhắn Zalo quan trọng

Trong trường hợp Zalo chứa nhiều nội dung tin nhắn quan trọng, riêng tư hoặc nhạy cảm, người dùng có thể đặt mật khẩu để bảo vệ cho những cuộc trò chuyện đó. Mở ứng dụng Zalo trên smartphone. Tìm đến nội dung cuộc hội thoại với người mà bạn muốn bảo vệ, nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải, tìm và kích hoạt tính năng "Ẩn trò chuyện" tại menu hiện ra.

Bước tiếp theo, Zalo sẽ yêu cầu người dùng tạo mã PIN để bảo vệ cho nội dung của cuộc trò chuyện này. Bây giờ, nội dung cuộc trò chuyện sẽ bị biến mất hoàn toàn trên màn hình chính của ứng dụng. Để xem lại nội dung cuộc trò chuyện đã được ẩn giấu, bạn cần điền chính xác tên người liên lạc đó vào khung tìm kiếm, sau đó nhập mã PIN bảo vệ đã tạo ra ở trên. Bây giờ, bạn mới có thể xem được nội dung tin nhắn và tiếp tục nhắn tin cho người này.

Nếu muốn đưa nội dung cuộc nói chuyện này trở về trạng thái bình thường, bạn chỉ cần nhấn vào nút tùy chọn cài đặt như trên và tắt đi tính năng "Ẩn trò chuyện". Nhờ thủ thuật nhỏ này, cho dù tài khoản Zalo có lỡ bị người khác mượn thiết bị hoặc xâm nhập trái phép, họ cũng không thể nào tìm thấy và đọc được những bí mật mà bạn đã chủ động cất giấu.