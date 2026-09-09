Ông Nguyễn Hồng Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Chiều 9/9, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Vinh Quang

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Vinh Quang

HĐND tỉnh Tây Ninh đồng thời miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.