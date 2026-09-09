Hà Nội kỷ luật hơn 20 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 2 cựu cán bộ

Kỷ luật một số tổ chức Đảng liên quan vụ giết mổ lợn nhiễm dịch bệnh

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội; Chi bộ phòng Quản lý dịch bệnh; Chi bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật và 5 đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục; Đảng ủy UBND xã Nam Phù và 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBND xã Nam Phù.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận thấy, các tổ chức Đảng đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm soát giết mổ các loại gia súc nuôi tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội.

Một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, để hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền trong cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù đã giết mổ khối lượng lớn lợn chớm nhiễm dịch bệnh bán cho tiểu thương và một số công ty thương mại kinh doanh thực phẩm (từ tháng 7/2025 đến ngày 17/3/2026), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một số đối tượng (ngày 25/3/2026).

Các đối tượng bị khởi tố liên quan đường dây giết mổ khối lượng lớn lợn chớm nhiễm dịch bệnh bán cho tiểu thương và một số công ty thương mại kinh doanh thực phẩm. Ảnh: CA.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, những khuyết điểm, vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Xét tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 3 tổ chức đảng, gồm: Đảng ủy bộ phận Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội; Chi ủy phòng Quản lý dịch bệnh; Chi bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật; thi hành kỷ luật 20 đảng viên, trong đó khiển trách 14 người; cảnh cáo 4 người và cách chức 1 người.

Với Đảng ủy UBND xã Nam Phù và các đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và các đảng viên, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan Sở NN&MT ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên: Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư chi bộ, Trạm Trưởng trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ động vật; Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Phương Lan, là Tổ phó Tổ kiểm soát giết mổ cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù thuộc Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội). 3 người này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Khai trừ ra khỏi Đảng 2 cựu cán bộ phạm tội hối lộ

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật 2 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hưng phạm tội “Nhận hối lộ”, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tù có thời hạn: ông Đặng Thanh Tùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và ông Nguyễn Vũ Diêm, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai cũ).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận thấy: ông Đặng Thanh Tùng và ông Nguyễn Vũ Diêm đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: ông Đặng Thanh Tùng và ông Nguyễn Vũ Diêm.