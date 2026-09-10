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Công an đề nghị 689 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, nộp phạt nguội theo quy định.

Phòng sát giao thông, Công an tỉnh An Giang vừa ra thông báo phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 16/8/2026 đến ngày 31/8/2026, hệ thống Camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang phát hiện 689 lượt vi phạm phạt nguội.

Người dân có thể tra cứu theo TẠI ĐÂY:

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

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Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ năm 2026

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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