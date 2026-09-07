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Công an đề nghị 386 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo danh sách phạt nguội tuần qua. Theo đó, trong tuần (ngày 24/8/2026 đến ngày 30/8/2026) qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 386 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Hoặc người tham gia giao thông tra cứu tại đường link: https://byvn.net/39ph

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Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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