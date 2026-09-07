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Công an TP.HCM thông tin liên quan vụ việc nam sinh tấn công làm bị thương 5 bạn học cùng trường

| | Xã hội

Một nam SN 2011 tại TP.HCM dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường bị thương, Công an đang điều tra nguyên nhân và các yếu tố tác động đến hành vi.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 04/9/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công làm bị thương 05 học sinh khác học cùng trường xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc,đồng thời phối hợp nhà trường và chính quyền địa phương đưa 05 học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe các em đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì, phối hợp Công an xã Thạnh An cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để làm rõ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

Qua công tác điều tra, xác minh, bước đầu xác định nam sinh trên từng được khám, điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán “Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc”; thời gian gần đây có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống, học tập. Bên cạnh đó, nam sinh này tham gia, tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài; từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy nam sinh tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi và dẫn đến việc tấn công các học sinh khác.

Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh có liên quan. Đề nghị người dân theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng.

Công an Thành phố khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và đồng hành cùng con em trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ, nội dung mà các em tiếp cận trên không gian mạng… để kịp thời phát hiện những dấu hiện bất thường, lệch lạc trong nhận thức và hành vi. Khi phát hiện con em tiếp cận các nội dung tiêu cực, bạo lực, kích động hoặc có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, phụ huynh cần chủ động trao đổi, định hướng, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, ngăn ngừa kịp thời, không để phát sinh hậu quả đáng tiếc.

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

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