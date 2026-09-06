"Cô dâu" Nguyễn Ngọc Thảo SN 2007 lĩnh án tù vì lừa đảo

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 5/9/2026 cho biết, chiều ngày 04/9/2026, Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1983; Nguyễn Hoàng Anh Vũ, sinh năm 1986; Thạch Trọng, sinh năm 1986; Nguyễn Ngọc Thảo, sinh năm 2007, cùng ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1982, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Thảo biết một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có nhu cầu tìm phụ nữ Việt Nam để kết hôn, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thảo tự giới thiệu là người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc và thông qua Thạch Trọng để giới thiệu Nguyễn Ngọc Thảo đóng giả cô dâu. Sau đó nhờ Nguyễn Thị Hoàng Oanh đóng giả mẹ của cô dâu.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đến tháng 4/2025, nhóm bà Thảo đến Thành phố Hồ Chí Minh gặp người đàn ông và giới thiệu Nguyễn Ngọc Thảo bằng tên giả Lê Thị Phù Dung, là người được mai mối.

Thảo đưa người đàn ông về xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp để "ra mắt gia đình". Tại đây, Nguyễn Hoàng Anh Vũ đóng giả chú ruột cô dâu, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đóng giả mẹ cô dâu, còn Thạch Trọng đóng giả hàng xóm.

Sau màn ra mắt, Thảo yêu cầu người này đưa lần lượt khoảng 280 triệu đồng để chuẩn bị kết hôn nhưng sau đó đã bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo - Ảnh: Công an Đồng Tháp Bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thảo chia cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh 4 triệu đồng, Thạch Trọng 4 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Thảo 2 triệu đồng. Số tiền còn lại Thảo và Nguyễn Hoàng Anh Vũ tiêu xài cá nhân. Biết bị lừa đảo, ông L. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Anh Vũ 8 năm tù, Thạch Trọng 7 năm tù, Nguyễn Ngọc Thảo 7 năm tù và Nguyễn Thị Hoàng Oanh 7 năm tù cùng tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".