Tổng kết vụ ma túy VN10: 11 án tử, 19 án chung thân, tổng hình phạt lên đến 2.338 năm tù

Liên quan đến chuyên án VN10, ngày 6/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết, từ kết quả điều tra, truy tố và xét xử các vụ án thuộc quá trình mở rộng chuyên án VN10, Tòa án đã tuyên 11 án tử hình, 19 án tù chung thân cùng nhiều mức án nghiêm khắc khác; tổng hình phạt tù có thời hạn lên đến 2.338 năm.

Chuyến bay VN10 trở thành điểm khởi đầu của một cuộc truy xét đặc biệt lớn.Theo điều tra, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất soi chiếu, phát hiện trong vali của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 mang 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp chứa hơn 2,9 kg Ketamine và 8,3 kg MDMA.

Ảnh: CQCA

Kết quả truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định, ngoài chuyến hàng trên, đối tượng "Hữu Sơn" chính là Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) đã lợi dụng người Việt Nam tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy cất giấu trong tuýp kem đánh răng, thực phẩm chức năng... về Việt Nam. Cả 7 chuyến hàng của Nậm đều được chuyển cho Hoàng Sỹ Thắng tại Đồng Nai. Sau khi nhận hàng, Thắng phân chia từng kiện và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương trước đây.

Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2.9kg Ketamine và 14,7kg MDMA là ma túy Nậm chỉ đạo Thắng và Ánh vận chuyển cho người mua.Kết quả điều tra xác định, 4 tiếp viên hàng không nhận vận chuyển hàng hóa kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam cho Nậm, hưởng tiền công 6,5 EURO/kg (khoảng 169.000 đồng). Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Nậm, Thắng và các đối tượng trong vụ án, nên không có căn cứ xử lý.

Đến nay, từ các dấu vết liên quan 7 chuyến hàng, Công an TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp đã mở rộng điều tra, khởi tố tổng cộng 525 vụ án với 3.799 bị can. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 667kg ma túy, 13 khẩu súng, nhiều viên đạn và 3 quả lựu đạn.

Những bản án nghiêm khắc trước hiểm họa ma túyTừ kết quả điều tra, truy tố và xét xử các vụ án thuộc quá trình mở rộng chuyên án VN10, Tòa án đã tuyên 11 án tử hình, 19 án tù chung thân cùng nhiều mức án nghiêm khắc khác; tổng hình phạt tù có thời hạn lên đến 2.338 năm.

Nhiều bị cáo được xác định đã mua bán trái phép hàng chục kg ma túy các loại. Đây là khối lượng đặc biệt lớn, thể hiện tính chất và mức độ nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách và tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân, điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Phía sau mỗi kilôgam ma túy được đưa ra thị trường có thể là hàng nghìn lần sử dụng, hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng và nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự trong cộng đồng.

Đối với những đường dây có yếu tố xuyên quốc gia, hậu quả không giới hạn trong phạm vi một địa phương. Ma túy được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam có thể tiếp tục phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí được trung chuyển đến quốc gia khác. Do đó, những hình phạt nghiêm khắc không chỉ tương xứng với hành vi của từng bị cáo mà còn thể hiện thái độ kiên quyết của Nhà nước đối với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Để đi đến những phán quyết ấy là quá trình điều tra, truy tố và xét xử với khối lượng hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và vật chứng rất lớn. Mỗi hành vi, vai trò và mức độ tham gia đều phải được xem xét, cá thể hóa; người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức phải được phân biệt với người giúp sức hoặc những trường hợp có vai trò hạn chế hơn.

Sự nghiêm minh luôn phải đi cùng tính khách quan và thận trọng. Đó cũng là giá trị pháp lý nổi bật của chuyên án VN10: không làm oan người không biết mình bị lợi dụng, nhưng kiên quyết truy xét, xử lý những đối tượng thực sự tổ chức, điều hành, vận chuyển, phân phối và hưởng lợi từ hoạt động mua bán ma túy.

Không chỉ phá án mà phải làm tan rã mạng lướiKết quả chuyên án VN10 cho thấy hiệu quả của tư duy đấu tranh toàn diện với tội phạm ma túy. Một vụ việc được phát hiện tại cửa khẩu không được nhìn nhận như một vụ vận chuyển độc lập, mà trở thành điểm tiếp cận để truy tìm cả hệ thống phía sau.

Nếu chỉ xử lý người vận chuyển, đối tượng cầm đầu vẫn an toàn. Nếu chỉ bắt người phân phối, nguồn ma túy vẫn tiếp tục được đưa về. Nếu bỏ qua người mua và người sử dụng, thị trường tiêu thụ vẫn tồn tại, tiếp tục tạo động lực để những đường dây mới hình thành.

Vì vậy, đấu tranh với tội phạm ma túy phải đồng thời đánh vào cả nguồn cung lẫn nguồn cầu; từ đối tượng tổ chức ở nước ngoài, đầu mối vận chuyển, kho trung chuyển, người bán lẻ cho đến người sử dụng. Khi từng mắt xích đều bị phát hiện và xử lý, đường dây mới thực sự bị làm tan rã, khả năng phục hồi mới bị hạn chế.

Từ 157 tuýp kem đánh răng chứa ma túy, cuộc điều tra đã mở rộng thành 525 vụ án với 3.799 bị can. Từ một chuyến bay, dấu vết tội phạm được lần theo qua nhiều địa bàn và nhiều tầng nấc. Từ một lô hàng bị chặn tại cửa khẩu, hàng loạt đường dây phân phối ma túy trong nước đã bị bóc gỡ.

Đó không chỉ là kết quả của các biện pháp nghiệp vụ mà còn là biểu hiện của bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần thượng tôn pháp luật: đánh trúng đối tượng, đánh đúng vai trò, truy xét đến cùng nhưng tuyệt đối không nóng vội, không suy diễn và không làm oan người vô tội.

Đừng để lòng tốt trở thành công cụ của tội phạm

Chuyên án VN10 để lại một cảnh báo trực tiếp đối với mỗi người dân, nhất là những người thường xuyên đi lại, học tập, làm việc ở nước ngoài hoặc nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế.Không nhận mang hộ, giữ hộ hoặc vận chuyển hành lý, bưu kiện của người khác khi không biết rõ nguồn gốc. Không tin tuyệt đối vào bao bì bên ngoài, bởi ma túy có thể được cất giấu trong những sản phẩm tưởng như vô hại nhất. Không vì tiền công, sự quen biết hoặc lời nhờ vả mà nhận những kiện hàng mình không trực tiếp kiểm tra được bên trong.

Các đối tượng phạm tội có thể chuẩn bị giấy tờ, bao bì và câu chuyện giao nhận rất hợp lý để tạo lòng tin. Chúng cũng có thể chia nhỏ từng công đoạn để người vận chuyển không biết người gửi thật sự là ai, hàng sẽ được đưa đến đâu và mục đích cuối cùng là gì.

Vì vậy, sự cảnh giác của mỗi cá nhân chính là lớp phòng vệ đầu tiên. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động từ chối và thông báo cho cơ quan chức năng. Một phút cảnh giác có thể giúp bản thân tránh bị lợi dụng, đồng thời góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào cộng đồng.

Từ vụ việc trên chuyến bay VN10 đến những bản án nghiêm khắc sau quá trình mở rộng điều tra là một thông điệp nhất quán: pháp luật bảo vệ người ngay tình, nhưng sẽ xử lý nghiêm những kẻ tổ chức, điều hành, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ ma túy.

Không chỉ đánh khúc giữa - bắt cả đường dây - truy đến đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Đó là quyết tâm của Công an TP.HCM trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì sự bình yên của Thành phố và cuộc sống an toàn của Nhân dân.