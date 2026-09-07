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Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng SN 1990

| | Xã hội

Ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã băt tạm giam một đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Ninh Hiệp.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 27/6, tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, chị N. đang bán hàng nước thì Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990, trú tại Hiền Lương, Phú Thọ) đến gây rối, đuổi khách, phá hoại tài sản hàng quán.

Sau đó, Hằng tiếp tục cầm dao và cuốc đuổi đánh chị N, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Phù Đổng đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 4/9/, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an Thành phố khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết trên cơ sở pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, bạo lực hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng Công an xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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