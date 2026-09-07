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Dự báo thời tiết ngày 7/9: Miền Bắc nắng 34°C, miền Trung và miền Nam mưa dông

| | Xã hội

Ngày 7/9, thời tiết trên cả nước có sự phân hoá giữa các khu vực, trong khi miền Bắc trời nắng với nhiệt độ cao nhất 34°C thì miền Nam và miền Trung mưa dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/9/2026

Ngày 7/9, thời tiết Bắc Bộ phổ biến ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất dao động 30-34°C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chiều cùng ngày, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hứng mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 7/9, miền Trung và miền Nam mưa dông. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước thời tiết ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi. Đến chiều tối 8/9, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày 7/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Nam chiều mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM chiều có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

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