Từ 4/9/2026, cán bộ, công chức thuộc trường hợp này được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng

CÂU HỎI 1: Theo Nghị quyết 30/2026/NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng, chính sách hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng áp dụng cho trường hợp cán bộ, công chức nào?

A. Tất cả cán bộ, công chức mới được tuyển dụng từ tháng 9/2026.

B. Cán bộ, công chức thuộc diện luân chuyển, biệt phái theo kế hoạch. ✔

C. Cán bộ, công chức có đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

D. Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ 10 năm trở lên.

Đáp án đúng: B. Cán bộ, công chức thuộc diện luân chuyển, biệt phái theo kế hoạch.

Lời giải thích: Theo Nghị quyết 30/2026/NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng, chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí 4,5 triệu đồng/tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh luân chuyển, biệt phái về cấp xã, hoặc cán bộ, công chức cấp xã luân chuyển lên cấp tỉnh hoặc sang xã khác theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

CÂU HỎI 2: Điều kiện bắt buộc về nhà ở và khoảng cách di chuyển để được nhận hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng là gì?

A. Đã có nhà ở tại nơi mới và khoảng cách từ 10 km trở lên.

B. Chưa có nhà ở sở hữu tại nơi mới và khoảng cách đường bộ từ 15 km trở lên. ✔

C. Chưa có nhà ở sở hữu tại nơi mới và khoảng cách đường bộ từ 20 km trở lên.

D. Chỉ xét điều kiện khoảng cách từ 15 km trở lên, không xét nhà ở.

Đáp án đúng: B. Chưa có nhà ở sở hữu tại nơi mới và khoảng cách đường bộ từ 15 km trở lên.

Lời giải thích: Để hưởng hỗ trợ, cán bộ phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện: chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân tại nơi công tác mới, đồng thời khoảng cách đường bộ từ trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú đến nơi làm việc mới từ 15 km trở lên.

Từ ngày 04/9/2026, cán bộ, công chức thuộc diện luân chuyển, biệt phái tại Cao Bằng có thể được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết 30. (Ảnh: VTV)

CÂU HỎI 3: Trường hợp nào dưới đây KHÔNG được tính hưởng chi phí hỗ trợ sinh hoạt phí?

A. Nghỉ phép hằng năm theo chế độ quy định.

B. Đi công tác ngắn hạn dưới 15 ngày.

C. Đi học tập, công tác hoặc nghỉ không hưởng lương từ 01 tháng trở lên. ✔

D. Thời gian trực tiếp làm việc tại cơ quan tiếp nhận.

Đáp án đúng: C. Đi học tập, công tác hoặc nghỉ không hưởng lương từ 01 tháng trở lên.

Lời giải thích: Nghị quyết 30 quy định các khoảng thời gian không tính hưởng hỗ trợ gồm: đi công tác hoặc học tập từ 01 tháng trở lên; nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; và thời gian bị tạm đình chỉ công tác do vi phạm pháp luật.

CÂU HỎI 4: Theo quy định pháp luật hiện hành, thời gian biệt phái công chức tối đa là bao lâu?

A. Không quá 02 năm.

B. Không quá 03 năm. ✔

C. Không quá 05 năm.

D. Tùy thuộc vào thỏa thuận đơn vị cử và nhận.

Đáp án đúng: B. Không quá 03 năm.

Lời giải thích: Căn cứ Nghị định 170/2025/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 300/2026/NĐ-CP), thời gian biệt phái công chức không quá 03 năm (trừ quy định chuyên ngành). Khi hết thời hạn, công chức trở lại cơ quan cử đi và được bố trí vị trí việc làm phù hợp.

CÂU HỎI 5: Trong thời gian biệt phái, công chức thuộc quản lý biên chế của cơ quan nào?

A. Cơ quan, đơn vị cử biệt phái. ✔

B. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận biệt phái.

C. Tự do chuyển sang hình thức hợp đồng lao động.

D. Bị cắt giảm biên chế tại cơ quan cử đi.

Đáp án đúng: A. Cơ quan, đơn vị cử biệt phái.

Lời giải thích: Dù chịu sự phân công, đánh giá nhiệm vụ của cơ quan tiếp nhận, công chức biệt phái vẫn thuộc biên chế và cơ cấu số lượng chức danh của cơ quan cử biệt phái. Thẩm quyền quyết định biệt phái thuộc về người đứng đầu cơ quan quản lý công chức.