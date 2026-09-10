Hà Nội đề xuất Lotte đầu tư khách sạn gắn với TOD tại siêu dự án “kỳ tích” sông Hồng

Mới đây, tại Seoul (Hàn Quốc), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có buổi tiếp nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc nhằm thúc đẩy mở rộng đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Làm việc với Tập đoàn Lotte, lãnh đạo Hà Nội đã trao đổi thông tin về các định hướng phát triển chiến lược mới của thành phố. Trên cơ sở đó, gợi mở việc Tập đoàn Lotte xem xét nghiên cứu đầu tư các tổ hợp thương mại thế hệ mới và dịch vụ khách sạn kết nối với hạ tầng đường sắt đô thị (TOD) và tại dự án trục cảnh quan sông Hồng theo chiến lược phát triển mới của Hà Nội, cũng như kết nối các đối tác lớn trong nước để triển khai hợp tác.

Khẳng định mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong mảng bán lẻ, khách sạn, nhà ở, văn phòng và xây dựng cảnh quan đô thị.

Tiếp liên minh nhà đầu tư gồm Công ty Jeju Semiconductor, Công ty APACT (Hàn Quốc) và Công ty FPT Korea, lãnh đạo Hà Nội đánh giá cao đề xuất dự án nghiên cứu triển khai nhà máy với quy mô đầu tư dự kiến hơn 100 triệu USD tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mục tiêu khởi công dự án vào tháng 11/2026 và đưa nhà máy đi vào hoạt động sản xuất trong quý I/2028.

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội được giao làm đầu mối hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng nhà đầu tư không chỉ dừng lại ở một nhà máy sản xuất đơn thuần, mà từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh tại Hòa Lạc. Hệ sinh thái này sẽ kết hợp chặt chẽ giữa các khâu sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế vi mạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Daewoo E&C bày tỏ mong muốn thành phố hỗ trợ thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Starlake. Đồng thời, cam kết đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho người lao động Việt Nam tham gia trong các dự án của tập đoàn.

Bên cạnh đó, đại diện Tập đoàn Daewoo E&C khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh, thành phố công nghệ cao và sẽ cử nhóm chuyên gia Hàn Quốc sang phối hợp hỗ trợ.

Đối với các kiến nghị của nhà đầu tư tại dự án Starlake, lãnh đạo Hà Nội khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành tập trung rà soát, giải quyết các vướng mắc, đồng thời đề nghị Daewoo E&C huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Bên cạnh đó, ông Thắng hoan nghênh tập đoàn tiếp tục nghiên cứu tham gia phát triển các dự án đô thị mới nhằm triển khai Quy hoạch Thủ đô 100 năm, thành phố sẵn sàng chỉ đạo phối hợp triển khai các đề xuất.