Hà Nội: Tổ chức lại giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ để thi công cầu vượt

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận.

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ 23h ngày 11/9 để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1.

Đây là đợt điều chỉnh thuộc giai đoạn 2 nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt trực thông tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, công trình trọng điểm thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Thời gian bắt đầu áp dụng phương án phân luồng mới từ 23h ngày 11/9.

Theo phương án phân luồng cụ thể, các phương tiện có nhu cầu từ đường Giảng Võ đi đường Vành đai 1 hướng về Nguyễn Chí Thanh sẽ đi thẳng qua trung tâm nút giao rồi rẽ phải vào đường Vành đai 1.

Đối với dòng phương tiện từ đường Vành đai 1 muốn đi về hướng Hào Nam - Hoàng Cầu, người điều khiển rẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ, sau đó quay đầu tại các điểm mở dải phân cách trên tuyến phố này để rẽ phải đi Hào Nam - Hoàng Cầu.

Trong khi đó, các phương tiện lưu thông từ đường Láng Hạ đi Giảng Võ tiếp tục đi thẳng qua nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ.

Cấm toàn bộ ô tô từ La Thành hướng về Hào Nam - Hoàng Cầu

Đáng chú ý, phương án mới cấm toàn bộ xe ô tô từ trung tâm nút giao đi vào phố La Thành cũ để hướng về Hào Nam - Hoàng Cầu. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khôi phục biển báo làn buýt nhanh BRT trên đường Láng Hạ, chiều hướng đi đường Láng, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với phương án tổ chức giao thông hiện trạng tại khu vực này.

Để tránh xáo trộn việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố thông báo rộng rãi kế hoạch rào chắn, phối hợp với chính quyền cơ sở hướng dẫn người dân chủ động lộ trình. Công trình thi công dứt điểm đến đâu phải thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn ngay đến đó để hoàn trả mặt đường.

Đơn vị thi công phải bố trí bạt che, cầu rửa xe, phun sương dập bụi liên tục và tập kết vật liệu gọn gàng bên trong công trường; máy móc chỉ được ra vào từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các phường liên quan điều tiết luồng xe từ xa, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hoặc dừng đỗ xe trái phép gây ùn tắc quanh khu vực dự án.