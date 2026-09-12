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865 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất

| | Xã hội

Nhiều địa phương liên tiếp công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội, trong đó có nhiều trường hợp chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ.

Từ ngày 31/8 đến 6/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bị xử lý phạt nguội.

Danh sách được công bố gồm nhiều phương tiện mang biển kiểm soát tại Hưng Yên và các địa phương khác.

Trong số này, lực lượng chức năng qua tuần tra, kiểm soát phát hiện 161 lượt phương tiện điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Đây là nhóm vi phạm chiếm phần lớn danh sách, tương đương hơn 91% tổng số trường hợp được ghi nhận trong tuần.

Đáng chú ý, 161 phương tiện vi phạm tốc độ gồm 60 ô tô và 101 xe mô tô. Danh sách cụ thể như sau:

Ngoài nhóm vi phạm tốc độ, hệ thống camera giám sát phát hiện 13 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Các biển số được công bố gồm:

Danh sách các phương tiện vi phạm giao thông được Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Cơ quan công an đồng thời cảnh báo các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc công khai danh sách phương tiện vi phạm nhằm thông tin đến chủ phương tiện và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Bên cạnh danh sách phương tiện vi phạm được Công an tỉnh Hưng Yên công bố, Công an tỉnh An Giang cũng vừa phát thông báo về các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Công an tỉnh An Giang công bố danh sách các phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông ghi nhận trong thời gian từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2026.

Danh sách cụ thể như sau:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Công an Tỉnh An Giang)

Người dân chú ý theo dõi các kênh Zalo OA và Fanpage của Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương cập nhật thông tin về trật tự, an toàn giao thông, tra cứu và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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