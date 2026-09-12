Công ty Việt Mỹ trúng 246/ 276 gói thầu tại các bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cụ thể là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị, địa phương liên quan. Vụ án được khởi tố từ tháng 7/2026. Quá trình điều tra mở rộng, đến nay đã 6 cá nhân bị khởi tố bắt tạm giam. Trong đó có 3 người bị cáo buộc nhận hối lộ là ông Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Huy Ngọc-Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.