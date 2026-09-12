Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Việt Mỹ trúng 246/ 276 gói thầu tại các bệnh viện

| | Xã hội

Trong 8 năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) tham gia 276 gói thầu, trúng 246 gói, chủ yếu liên quan thiết bị xạ trị, chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cụ thể là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị, địa phương liên quan. Vụ án được khởi tố từ tháng 7/2026. Quá trình điều tra mở rộng, đến nay đã 6 cá nhân bị khởi tố bắt tạm giam. Trong đó có 3 người bị cáo buộc nhận hối lộ là ông Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Huy Ngọc-Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Theo Nội dung: Ngọc Lâm | Đồ họa: Kiều Tú

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau

Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau Nổi bật

Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này

Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này Nổi bật

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ KingGroup

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ KingGroup

12:16 , 12/09/2026
Tử hình Nguyễn Văn Ty SN 1995

Tử hình Nguyễn Văn Ty SN 1995

10:40 , 12/09/2026
Từ 5/10/2026, nhóm đối tượng này được nhận 1.350.000 đồng/tháng

Từ 5/10/2026, nhóm đối tượng này được nhận 1.350.000 đồng/tháng

10:15 , 12/09/2026
Công an cảnh báo 1 thủ đoạn lừa đảo tinh vi xuất hiện tại một số vùng nông thôn

Công an cảnh báo 1 thủ đoạn lừa đảo tinh vi xuất hiện tại một số vùng nông thôn

09:47 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên