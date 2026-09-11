Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết nộp phạt theo quy định.
- 10-09-2026Công an đề nghị 689 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 07-09-2026Công an đề nghị 386 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 31-08-2026Công an đề nghị 759 chủ phương tiện trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2026 cho biết, trong tuần qua, (từ ngày 31/8/2026 đến ngày 06/9/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, có 13 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 161 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ và 2 lỗi Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 17A-110.54 và 30E-223.77.
Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
24A-265.81
|
51C-518.33
|
30H-926.65
|
89A-298.87
|
30K-957.54
|
89C-128.10
|
29H-563.73
|
30H-770.69
|
89A-134.04
|
89A-628.60
|
89A-817.09
|
89A-820.46
|
89B-011.27
|
15C-475.68
|
89A-260.42
|
17A-022.62
|
14A-477.12
|
30G-096.88
|
34A-420.07
|
15A-731.56
|
29K-356.68
|
17C-189.99
|
15C-387.63
|
89A-982.66
|
89A-917.16
|
17A-771.51
|
15H-320.43
|
89H-173.10
|
30L-238.79
|
89A-639.84
|
89A-903.87
|
35D-005.55
|
15C-617.10
|
17H-047.41
|
89H-117.43
|
89A-437.03
|
30K-876.36
|
89A-836.91
|
30L-432.04
|
17A-316.21
|
17C-194.38
|
17A-127.64
|
20A-564.36
|
14E-011.39
|
15B-372.21
|
36K-086.27
|
17D-008.61
|
20B-159.26
|
89C-021.46
|
15C-415.79
|
15B-240.85
|
89C-085.96
|
34C-297.55
|
17C-188.63
|
29C-726.21
|
17A-721.03
|
37D-021.65
|
17C-141.72
|
17A-400.97
|
29K-120.07
|
89H-153.10
|
29C-444.98
|
63R-013.00
|
29H-670.87
|
89A-452.08
|
89H-054.05
|
89C-033.32
|
17A-385.88
|
30K-652.26
|
29E-718.07
|
17A-501.85
|
17C-167.93
|
17A-259.61
|
17B2-739.64
|
17B2-577.54
|
17B8-425.28
|
19AA-071.33
|
17B8-564.17
|
17AC-041.22
|
29AE-960.71
|
17B2-662.26
|
17B2-738.78
|
18F1-331.53
|
18B1-799.47
|
17B2-627.04
|
17AK-031.13
|
17B8-100.10
|
89AB-472.02
|
89AB-674.12
|
17B7-014.88
|
17B9-136.47
|
17AB-054.97
|
19B9-165.33
|
89AA-945.64
|
89AB-978.67
|
36AE-119.01
|
35AB-216.13
|
17B5-188.58
|
17B5-731.85
|
23N1-143.54
|
89AB-492.09
|
89AB-582.98
|
89B2-237.09
|
90AF-044.37
|
17AK-030.00
|
17AL-061.93
|
17B7-338.95
|
17L4-1456
|
35AB-201.26
|
15AB-591.69
|
17B5-087.44
|
29X5-473.90
|
30L8-7777
|
34AS-075.43
|
34B3-135.04
|
34P9-808.89
|
37N9-0673
|
89K8-5316
|
89L1-318.73
|
15AB-469.87
|
15K1-575.91
|
29BL-064.54
|
29C1-924.43
|
59D3-146.32
|
89AA-240.21
|
98Y1-7049
|
89AH-007.47
|
29V1-871.66
|
29X5-057.44
|
34B5-035.86
|
29BG-049.23
|
15G1-090.45
|
29E2-394.08
|
34AN-045.90
|
34E1-335.50
|
14X1-525.09
|
15K1-198.69
|
34S1-058.12
|
29AE-507.19
|
17AH-070.28
|
29Z1-310.40
|
29Z1-133.28
|
89F1-519.35
|
73AC-123.29
|
34B4-343.12
|
15AC-125.76
|
12AA-361.92
|
34B3-634.71
|
89L3-3625
|
29AH-270.69
|
24K3-7913
|
15K1-198.68
|
15G1-618.37
|
34AS-042.30
|
34B3-157.14
|
89B1-239.28
|
89K2-4930
|
34B5-021.17
|
89L1-246.02
|
15AB-088.93
|
89AE-029.78
|
18B2-803.56
|
15AC-244.62
|
15AS-030.96
|
15C1-416.19
|
15G1-951.67
|
29AG-274.23
|
29L1-708.66
|
34B4-455.15
|
34S1-205.10
|
88G1-220.93
|
89F1-278.30
|
89F1-482.19
|
99D1-073.19
|
17A-110.54
|
30E-223.77
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168
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