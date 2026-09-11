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Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết nộp phạt theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2026 cho biết, trong tuần qua, (từ ngày 31/8/2026 đến ngày 06/9/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong đó, có 13 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 161 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ và 2 lỗi Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 17A-110.54 và 30E-223.77.

Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

24A-265.81

51C-518.33

30H-926.65

89A-298.87

30K-957.54

89C-128.10

29H-563.73

30H-770.69

89A-134.04

89A-628.60

89A-817.09

89A-820.46

89B-011.27

15C-475.68

89A-260.42

17A-022.62

14A-477.12

30G-096.88

34A-420.07

15A-731.56

29K-356.68

17C-189.99

15C-387.63

89A-982.66

89A-917.16

17A-771.51

15H-320.43

89H-173.10

30L-238.79

89A-639.84

89A-903.87

35D-005.55

15C-617.10

17H-047.41

89H-117.43

89A-437.03

30K-876.36

89A-836.91

30L-432.04

17A-316.21

17C-194.38

17A-127.64

20A-564.36

14E-011.39

15B-372.21

36K-086.27

17D-008.61

20B-159.26

89C-021.46

15C-415.79

15B-240.85

89C-085.96

34C-297.55

17C-188.63

29C-726.21

17A-721.03

37D-021.65

17C-141.72

17A-400.97

29K-120.07

89H-153.10

29C-444.98

63R-013.00

29H-670.87

89A-452.08

89H-054.05

89C-033.32

17A-385.88

30K-652.26

29E-718.07

17A-501.85

17C-167.93

17A-259.61

17B2-739.64

17B2-577.54

17B8-425.28

19AA-071.33

17B8-564.17

17AC-041.22

29AE-960.71

17B2-662.26

17B2-738.78

18F1-331.53

18B1-799.47

17B2-627.04

17AK-031.13

17B8-100.10

89AB-472.02

89AB-674.12

17B7-014.88

17B9-136.47

17AB-054.97

19B9-165.33

89AA-945.64

89AB-978.67

36AE-119.01

35AB-216.13

17B5-188.58

17B5-731.85

23N1-143.54

89AB-492.09

89AB-582.98

89B2-237.09

90AF-044.37

17AK-030.00

17AL-061.93

17B7-338.95

17L4-1456

35AB-201.26

15AB-591.69

17B5-087.44

29X5-473.90

30L8-7777

34AS-075.43

34B3-135.04

34P9-808.89

37N9-0673

89K8-5316

89L1-318.73

15AB-469.87

15K1-575.91

29BL-064.54

29C1-924.43

59D3-146.32

89AA-240.21

98Y1-7049

89AH-007.47

29V1-871.66

29X5-057.44

34B5-035.86

29BG-049.23

15G1-090.45

29E2-394.08

34AN-045.90

34E1-335.50

14X1-525.09

15K1-198.69

34S1-058.12

29AE-507.19

17AH-070.28

29Z1-310.40

29Z1-133.28

89F1-519.35

73AC-123.29

34B4-343.12

15AC-125.76

12AA-361.92

34B3-634.71

89L3-3625

29AH-270.69

24K3-7913

15K1-198.68

15G1-618.37

34AS-042.30

34B3-157.14

89B1-239.28

89K2-4930

34B5-021.17

89L1-246.02

15AB-088.93

89AE-029.78

18B2-803.56

15AC-244.62

15AS-030.96

15C1-416.19

15G1-951.67

29AG-274.23

29L1-708.66

34B4-455.15

34S1-205.10

88G1-220.93

89F1-278.30

89F1-482.19

99D1-073.19

17A-110.54

30E-223.77

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi Ai

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Nghị định 168

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