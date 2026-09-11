Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, mưa lớn đã xuất hiện tại hầu hết các khu vực trên cả nước.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (11/9), khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Sau ngày 12/9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển trục dần lên phía Bắc, do đó mưa lớn tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, tại Trung Bộ, mưa lớn được nhận định còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Nhận định của cơ quan khí tượng về đợt mưa lớn diện rộng trên khắp cả nước

Cụ thể, từ ngày 14-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung, ở khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Diễn biến vùng áp thấp/áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là quỹ đạo và cường độ, còn có thể thay đổi, cơ quan khí tượng sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo.