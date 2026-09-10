Người Hà Nội lội nước, 'chôn chân' giữa phố sau trận mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn diện rộng xảy ra vào khoảng hơn 14h chiều nay khiến nhiều tuyến phố như Hoàng Văn Thái, Tô Vĩnh Diện, Vương Thừa Vũ, Triều Khúc... ngập úng chỉ sau 30 phút.