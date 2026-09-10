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Người Hà Nội lội nước, 'chôn chân' giữa phố sau trận mưa lớn

| | Xã hội

Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội từ khoảng 14h khiến nhiều tuyến phố ngập chỉ sau khoảng 30 phút. Đến giờ tan tầm, các trục đường như Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Láng, Trường Chinh... ùn tắc kéo dài, người dân di chuyển khó khăn.

VIDEO: Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng sau cơn mưa tầm tã.

Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Trần Phú, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Láng, Trường Chinh... nhanh chóng ùn tắc.

Đường Nguyễn Trãi ken đặc các phương tiện.

Các phương tiện "chôn chân" trên đường Phạm Tu.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn diện rộng xảy ra vào khoảng hơn 14h chiều nay khiến nhiều tuyến phố như Hoàng Văn Thái, Tô Vĩnh Diện, Vương Thừa Vũ, Triều Khúc... ngập úng chỉ sau 30 phút.

Phố Hoàng Văn Thái ngập sâu, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Một số điểm ngập khoảng 15 cm, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Phố Nguyễn Ngọc Nại ngập dài hàng trăm mét, nước tràn lên vỉa hè.

Học sinh vượt qua đoạn ngập úng vào giờ tan trường.

Phố Triều Khúc tiếp tục xuất hiện ngập cục bộ sau trận mưa lớn chiều 10/9.

Ô tô di chuyển chậm qua đoạn ngập trên đường Chiến Thắng, khu vực gần chợ Triều Khúc.

Theo Nam Giang

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