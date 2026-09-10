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Gần 1.000 khách đổ về dự một lễ hội cưới 5 sao ở Hà Nội: Hé lộ cách giới nhà giàu định nghĩa “đám cưới xa xỉ”

| | Lifestyle

Gần 1.000 khách đổ về dự một lễ hội cưới 5 sao ở Hà Nội: Hé lộ cách giới nhà giàu định nghĩa “đám cưới xa xỉ”

Quy tụ gần 30 thương hiệu và chuyên gia trong nước, quốc tế, Triển lãm cưới “Fairmont Wedding Fest 2026 - Written For Two” cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cặp đôi tới tính cá nhân hóa: một đám cưới không chỉ đẹp hay bắt kịp xu hướng, mà cần phản ánh câu chuyện, phong cách và những giá trị thực sự thuộc về hai người.

Sau 2 ngày diễn ra tại Fairmont Hanoi, Fairmont Wedding Fest 2026 - “Written For Two: Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội” đã khép lại với gần 1000 lượt khách tham dự, quy tụ gần 30 đối tác và chuyên gia trong các lĩnh vực tổ chức cưới, thời trang, trang sức, làm đẹp, nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống, cùng sự tham gia của các wedding planner quốc tế.

Được kể qua 4 chương Gặp Gỡ - Cảm Hứng - Hẹn Ước - Chung Vui, Wedding Fest đưa khách tham dự đi qua một hành trình cưới hoàn chỉnh thay vì một triển lãm theo mô hình gian hàng truyền thống, từ tìm kiếm ý tưởng, lựa chọn dịch vụ đến nghi lễ và tiệc mừng. Đây cũng là cấu trúc Fairmont Hanoi đặt ra ngay từ khi xây dựng Written For Two.

Fairmont Wedding Fest 2026: Written For Two - Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội.

Khi “chất riêng” trở thành một cách định nghĩa luxury

Qua 2 ngày sự kiện, một trong những mối quan tâm nổi bật của các cặp đôi là tính cá nhân hóa. Thay vì đơn thuần tìm kiếm những xu hướng mới nhất, họ quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để trang phục, không gian, ẩm thực và từng trải nghiệm trong ngày cưới thực sự kể được câu chuyện của mình.

Trong phiên trò chuyện “Ngôn ngữ mới của đám cưới xa xỉ – Từ cảm hứng đến dấu ấn riêng”, Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ chia sẻ góc nhìn về luxury khi mỗi người có thể thể hiện được “chất riêng” thay vì chạy theo một công thức có sẵn. Và trên hết, ngày cưới cần là một ngày mà cô dâu, chú rể có thể thả lỏng, vui vẻ và thực sự tận hưởng.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng đưa câu chuyện thời trang vượt ra khỏi xu hướng nhất thời: trang phục đẹp nhất trước hết phải là trang phục phù hợp với chính người mặc. Tính “timeless”, chất lượng và khả năng lưu giữ một thiết kế như một kỷ vật hay tài sản mang giá trị cảm xúc lâu dài cũng trở thành một phần của cách nhìn mới về thời trang cưới.

NTK Lê Thanh Hoà và Hà Đỗ - Giám đốc Sáng tạo chia sẻ về sáng tạo và thời trang ngành cưới.

Tinh thần này hiện diện xuyên suốt Wedding Fest, khi các nhà sáng tạo không chỉ giới thiệu những xu hướng đang thịnh hành mà còn mang tới những ý tưởng và thiết kế mới đối với thị trường Việt Nam, từ đó góp phần tạo nên những xu hướng tiếp theo.

Bốn chương, một hành trình cưới

Không gian Gặp Gỡ và Cảm Hứng do Lutèce kiến tạo mang sắc thái mùa thu Hà Nội, kết nối với tinh thần Written For Two và dẫn khách vào thế giới của thời trang, trang sức, nghệ thuật, ẩm thực và thiết kế cưới. Trong khi đó, 7799 Wedding Storyteller kể câu chuyện A Love Letter qua một thế giới giàu tính tưởng tượng tại chương Hẹn Ước. Hai đơn vị cũng là những đối tác sáng tạo chính được giới thiệu trong cấu trúc bốn chương của sự kiện.

Không gian Junior Ballroom được thiết kế như một lễ cưới cổ tích trong mơ.

Đặc biệt, một lễ trao lời nguyện thề thực sự đã diễn ra tại khu vườn bên trong Fairmont Hanoi, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và khách tham dự. Khoảnh khắc một cặp đôi thực sự nói lời hẹn ước và nhận những lời chúc phúc đã đưa Written For Two từ ý tưởng trở thành một câu chuyện tình yêu có thật.

Tại chương cuối Chung Vui, Signature Ballroom lần đầu được biến đổi thành một Wedding After Party (tiệc mừng sau lễ cưới) ứng dụng công nghệ 3D mapping, kết hợp DJ, cocktail và ẩm thực, mang đến một cách tiếp cận mới cho không gian tiệc cưới sau những nghi lễ trang trọng. Ý tưởng after-party cũng là chương kết trong hành trình bốn phần được Fairmont Hanoi xây dựng cho Wedding Fest.

Hai show thời trang giới thiệu CALLA COLLECTION 2027 - L’HÉRITAGE của CALLA Bridal và “The Thread of Legacy” của Văn Hùng Tailor, mở rộng câu chuyện thời trang cưới từ cô dâu sang cả chú rể. Bên cạnh đó là chuỗi trải nghiệm từ make-up, thử váy cưới, âu phục nam, giày và trang sức đến workshop làm bánh, cooking show và pha chế cocktail.

Private Show: The Thread of Legacy thực hiện bởi Văn Hùng Tailor.

Private Show: Calla Collection 2027 - L’HÉRITAGE thực hiện bởi Calla Bridal.

Một đám cưới không chỉ dành cho cô dâu

Một điểm đáng chú ý tại Wedding Fest là cách sự kiện mở rộng cuộc trò chuyện về cưới ra ngoài hình ảnh cô dâu. Chú rể và gia đình hai bên cũng trở thành một phần của hành trình, từ lựa chọn trang phục, thực đơn, nghi lễ đến cách dung hòa mong muốn của đôi trẻ với những kỳ vọng và truyền thống của gia đình.

Qua đó, Written For Two đặt câu chuyện cưới trở lại đúng với ý nghĩa của nó: không có một công thức chung cho ngày trọng đại. Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng để ngày cưới vừa mang dấu ấn của hai người, vừa là khoảnh khắc được chia sẻ cùng những người thân yêu.

Từ Hà Nội, kết nối Việt Nam với thế giới

Bên cạnh hoạt động dành cho các cặp đôi, Wedding Fest tiếp tục mục tiêu xây dựng một “Wedding Hub”, kết nối cộng đồng ngành cưới trong nước với quốc tế. 10 wedding planner quốc tế đã tham dự và gặp gỡ các đối tác Việt Nam; một phiên thảo luận chuyên ngành cũng đặt ra câu hỏi về cách tăng cường kết nối và đưa nhiều cặp đôi quốc tế đến Việt Nam tổ chức lễ cưới. Đây là định hướng đã được Fairmont Hanoi xác lập ngay từ mùa đầu tiên của Wedding Fest.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hanoi, chia sẻ: “Qua Written For Two, chúng tôi mong muốn mang đến những góc nhìn và trải nghiệm mới cho một lễ hội cưới, đồng thời đưa Fairmont Hanoi trở thành một điểm đến mới cho những lễ cưới sang trọng ngay giữa trái tim Hà Nội, bên hồ Hoàn Kiếm. Đây cũng là nơi chúng tôi muốn tiếp tục kết nối các cặp đôi, những người làm nghề và những ý tưởng mới từ Việt Nam và quốc tế.”

Với gần 1000 lượt khách, gần 30 đối tác cùng hàng loạt trải nghiệm, trình diễn và đối thoại trong hai ngày, mùa đầu tiên của Fairmont Wedding Fest khép lại với một thông điệp giản dị: một đám cưới đáng nhớ không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, mà trước hết cần kể được câu chuyện của chính hai người.

Lê Anh

Sức khỏe 24h

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