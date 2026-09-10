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Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt

| | Lifestyle

Byeon Woo Seok chính là định nghĩa của câu nói "trẻ trung và giàu có".

Vào ngày 10/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Byeon Woo Seok "chổt đơn" thành công 1 căn hộ trong khu Hannam The Hill sang trọng nhất nhì Seoul. Căn hộ này có diện tích 235 mét vuông, được Byeon Woo Seok mua vào tháng 5, hoàn tất các thủ tục và khoản thành toán, chính thức nhận quyền sở hữu ngày 2/9.

Điều đáng kinh ngạc hơn cả là mức giá và cách thức nam diễn viên thanh toán bất động sản này. Hồ sơ đăng ký bất động sản cho thấy không có bất kỳ khoản vay thế chấp nào, tức là Byeon Woo Seok đã trả thẳng 13 tỷ won (khoảng 251 tỷ đồng) hoàn toàn bằng tiền mặt. Như vậy, đây là 1 thương vụ mua bất động sản bằng tiền mặt khổng lồ đối với nam diễn viên 35 tuổi, người có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc sau bộ phim Cõng Anh Mà Chạy.

Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt- Ảnh 1.

Byeon Woo Seok mua căn hộ trị giá 251 tỷ đồng hoàn toàn bằng tiền mặt. Ảnh: MBC

Khu Hannam The Hill được hoàn thiện vào năm 2011, nằm trên khu đất trước đây của Đại học Dankook, với 600 căn hộ thuộc 32 tòa nhà. Khác với các khu chung cư cao tầng thông thường, dự án này nổi tiếng với những căn hộ rộng lớn, mật độ xây dựng tương đối thấp, cảnh quan xanh mát và sự riêng tư. Khu phức hợp này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập phường Hannam trở thành một trong những khu dân cư cao cấp hàng đầu của Hàn Quốc, giúp chuyển dịch một phần nhu cầu nhà ở siêu cao cấp của Seoul ra khỏi quận Gangnam quen thuộc.

Sự kết hợp giữa an ninh, quyền riêng tư và vị trí đắc địa đã khiến nơi này trở nên đặc biệt phổ biến đối với một số Chủ tịch, CEO và người nổi tiếng giàu có nhất Hàn Quốc. Danh sách hàng xóm nổi tiếng của Byeon Woo Seok gồm có Chủ tịch LG U+ Hong Beom Sik, Chủ tịch LS MnM Koo Dong Hwi, Phó Chủ tịch MBK kiêm Đồng CEO Homeplus Kim Kwang Il, cũng như các ngôi sao Ok Joo Hyun, So Ji Sub, Choo Ja Hyun, Lee Yo Won, Lee Young Ja, Lee Seung Chul...

Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt- Ảnh 2.

Cận cảnh khu Hannam The Hill giàu có. Ảnh: X

Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa an ninh, quyền riêng tư và vị trí đắc địa đã khiến nơi này trở nên đặc biệt phổ biến đối với một số Chủ tịch, CEO và người nổi tiếng giàu có nhất Hàn Quốc. Ảnh: X

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, cao đến 190 cm, sở hữu vóc dáng và visual miễn chê. Anh bước chân vào làng giải trí năm 2010 với tư cách người mẫu. Sau đó, anh chuyển sang diễn xuất, cần mẫn đóng nhiều vai nhỏ trước khi bùng nổ toàn cầu nhờ phim Cõng Anh Mà Chạy. Kể từ đó, anh là gương mặt cực hot, nhận được nhiều kịch bản hay và phủ sóng quảng cáo khắp nơi.

Sự nổi tiếng đã đem đến cho Byeon Woo Seok khối tài sản khổng lồ, giúp anh gia nhập hàng ngũ những ngôi sao mua nhà và sinh sống tại một trong những khu dân cư cao cấp nhất Hàn Quốc. Nam thần sinh năm 1991 này đích thị là định nghĩa cho câu nói "trẻ trung và giàu có".

Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt- Ảnh 4.

Ảnh: eyesmag

Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt- Ảnh 5.

Ảnh: X

Nam nghệ sĩ mua căn hộ 251 tỷ trả toàn bộ bằng tiền mặt- Ảnh 6.

Byeon Woo Seok hiện đang là 1 trong những nam thần màn ảnh hot nhất showbiz. Ảnh: tvN

Nguồn: Wow TV

Theo Minh Hồng

Thanh Niên Việt

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