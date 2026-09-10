Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp nữ MC truyền hình nổi tiếng ngay lúc rạng sáng

| | Lifestyle

Nữ MC kiêm nghệ sĩ Nancy Lang bị cảnh sát Seoul bắt giữ vào rạng sáng 8/9 với cáo buộc lái xe sau khi uống rượu. Nồng độ cồn của cô được cho là ở mức có thể bị thu hồi giấy phép lái xe.

Theo SBS News, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã lập biên bản đối với Nancy Lang liên quan đến hành vi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 8/9 tại quận Gangnam.

Tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, nồng độ cồn trong máu của nữ MC được cho là đã vượt ngưỡng có thể dẫn đến việc bị thu hồi giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vụ việc không ghi nhận tai nạn giao thông, thương vong hay thiệt hại tài sản. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Nancy Lang là nữ phát thanh viên, MC và nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô sinh ra tại Mỹ, sau đó tốt nghiệp một trường quốc tế ở Philippines trước khi theo học chuyên ngành hội họa phương Tây tại Đại học Mỹ thuật Hongik, Hàn Quốc.

Nữ MC, nghệ sĩ Nancy Lang (Ảnh: Maeil Business)

Sau khi tốt nghiệp, Nancy Lang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền hình, đồng thời tham gia nhiều hoạt động kinh doanh. Cô từng điều hành một doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, đồng thời có thời gian tham gia các cuộc thi thể hình và giành giải thưởng.

Tên tuổi của Nancy Lang cũng từng được chú ý bởi cuộc hôn nhân với Wang Jin-jin. Hai người kết hôn vào năm 2017 nhưng ly hôn chỉ một năm sau đó. Sau khi tiến hành thủ tục ly hôn, Nancy Lang từng chia sẻ về quá trình giải quyết tranh chấp pháp lý. Trong một chương trình truyền hình, cô cho biết cuộc hôn nhân này khiến mình gánh khoản nợ khoảng 1,5 tỷ won, trong đó tiền lãi hàng tháng lên tới 13 triệu won.

Những năm gần đây, Nancy Lang tiếp tục hoạt động song song trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại và truyền hình. Cô duy trì các hoạt động triển lãm, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình với vai trò người dẫn chương trình.

Hồi tháng 6, nữ nghệ sĩ tổ chức một triển lãm đặc biệt kết hợp tranh dân gian Hàn Quốc với nghệ thuật đại chúng, qua đó giới thiệu những sáng tác mới của mình.

Vụ việc xảy ra tại Gangnam hiện đang thu hút sự chú ý bởi Nancy Lang là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền hình tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các tình tiết liên quan đến cáo buộc lái xe sau khi uống rượu vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Nguồn: sbs, Maeil Business

Theo Hân Ly

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một tỉnh ở miền Bắc người dân “rủ nhau” xây biệt thự nhiều đến giật mình: Hơn 83.000 m² hoàn thành chỉ trong 1 năm, tăng hơn 40 lần sau 15 năm

Việt Nam có một tỉnh ở miền Bắc người dân “rủ nhau” xây biệt thự nhiều đến giật mình: Hơn 83.000 m² hoàn thành chỉ trong 1 năm, tăng hơn 40 lần sau 15 năm Nổi bật

20 năm trước cặp vợ chồng Pháp - Việt dừng chân giữa núi rừng Đông Bắc Việt Nam, gây dựng khu nghỉ dưỡng xanh như viên ngọc thuần nguyên giữa đại ngàn, 2 lần được World Travel Awards gọi tên

20 năm trước cặp vợ chồng Pháp - Việt dừng chân giữa núi rừng Đông Bắc Việt Nam, gây dựng khu nghỉ dưỡng xanh như viên ngọc thuần nguyên giữa đại ngàn, 2 lần được World Travel Awards gọi tên Nổi bật

Sao Việt xác nhận tổ chức đám cưới với mẹ đơn thân 3 con, là CEO công ty dược phẩm vào ngày 26/9

Sao Việt xác nhận tổ chức đám cưới với mẹ đơn thân 3 con, là CEO công ty dược phẩm vào ngày 26/9

17:20 , 10/09/2026
Phát hiện 1 người thất nghiệp có 2,7 tỷ đồng tiết kiệm, chỉ dám tiêu gần 14 triệu/tháng

Phát hiện 1 người thất nghiệp có 2,7 tỷ đồng tiết kiệm, chỉ dám tiêu gần 14 triệu/tháng

17:06 , 10/09/2026
Thu nhập 9 chữ số ngoài việc đi hát của Quang Lê

Thu nhập 9 chữ số ngoài việc đi hát của Quang Lê

16:25 , 10/09/2026
Hình ảnh NSND Tự Long lang thang ở sân bay lúc rạng sáng

Hình ảnh NSND Tự Long lang thang ở sân bay lúc rạng sáng

16:18 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên