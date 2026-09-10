Bắt khẩn cấp nữ MC truyền hình nổi tiếng ngay lúc rạng sáng

Theo SBS News, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã lập biên bản đối với Nancy Lang liên quan đến hành vi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 8/9 tại quận Gangnam.

Tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, nồng độ cồn trong máu của nữ MC được cho là đã vượt ngưỡng có thể dẫn đến việc bị thu hồi giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vụ việc không ghi nhận tai nạn giao thông, thương vong hay thiệt hại tài sản. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Nancy Lang là nữ phát thanh viên, MC và nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô sinh ra tại Mỹ, sau đó tốt nghiệp một trường quốc tế ở Philippines trước khi theo học chuyên ngành hội họa phương Tây tại Đại học Mỹ thuật Hongik, Hàn Quốc.

Nữ MC, nghệ sĩ Nancy Lang (Ảnh: Maeil Business)

Sau khi tốt nghiệp, Nancy Lang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền hình, đồng thời tham gia nhiều hoạt động kinh doanh. Cô từng điều hành một doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, đồng thời có thời gian tham gia các cuộc thi thể hình và giành giải thưởng.

Tên tuổi của Nancy Lang cũng từng được chú ý bởi cuộc hôn nhân với Wang Jin-jin. Hai người kết hôn vào năm 2017 nhưng ly hôn chỉ một năm sau đó. Sau khi tiến hành thủ tục ly hôn, Nancy Lang từng chia sẻ về quá trình giải quyết tranh chấp pháp lý. Trong một chương trình truyền hình, cô cho biết cuộc hôn nhân này khiến mình gánh khoản nợ khoảng 1,5 tỷ won, trong đó tiền lãi hàng tháng lên tới 13 triệu won.

Những năm gần đây, Nancy Lang tiếp tục hoạt động song song trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại và truyền hình. Cô duy trì các hoạt động triển lãm, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình với vai trò người dẫn chương trình.

Hồi tháng 6, nữ nghệ sĩ tổ chức một triển lãm đặc biệt kết hợp tranh dân gian Hàn Quốc với nghệ thuật đại chúng, qua đó giới thiệu những sáng tác mới của mình.

Vụ việc xảy ra tại Gangnam hiện đang thu hút sự chú ý bởi Nancy Lang là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền hình tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các tình tiết liên quan đến cáo buộc lái xe sau khi uống rượu vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Nguồn: sbs, Maeil Business