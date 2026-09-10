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Phát hiện 1 người thất nghiệp có 2,7 tỷ đồng tiết kiệm, chỉ dám tiêu gần 14 triệu/tháng

| | Lifestyle

Không làm ra tiền mà tiêu 14 triệu/tháng là ít hay nhiều?

Amit Chilka - Một người đàn 46 tuổi ở Ấn Độ, từng có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại các doanh nghiệp lớn như Wipro, Cognizant và Synechron. Sau khi nghỉ việc vào năm 2022, đến hiện tại, Chilka vẫn chưa đi làm trở lại và rất có thể anh sẽ nghỉ hưu luôn.

Trong 1 bài đăng chia sẻ trên LinkedIn, Chilka cho biết anh hiện có khoảng 1 crore rupee (khoảng 2,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm. Nhưng vì hiện tại thu nhập bấp bênh, nên anh chỉ dám tiêu khoảng 50.000 rupee/tháng (gần 14 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức 120.000-150.000 rupee/tháng (khoảng 32,4-40,5 triệu đồng) trước đây.

Chia sẻ về quyết định chấm dứt đời sống công sở, Chilka nhấn mạnh đây không phải câu chuyện một người hoàn toàn ngừng làm việc. Thay vào đó, anh rời môi trường doanh nghiệp để chủ động lựa chọn loại công việc mình muốn làm.

Amit Chilka

Mục tiêu tiết kiệm rõ ràng

Khoản 1 crore rupee (khoảng 2,7 tỷ đồng) mà Chilka tích lũy được phân bổ vào nhiều khoản khác nhau, gồm quỹ tương hỗ, PPF, NPS và một quỹ dành riêng cho việc học của con. Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn hộ tại Pune và có thêm thu nhập thụ động từ tiền cho thuê.

Chilka cho biết anh không rút tiền từ khoản tiết kiệm hay đầu tư để trang trải cuộc sống hàng tháng. Các khoản đầu tư như quỹ tương hỗ, PPF và NPS tiếp tục được giữ để tăng trưởng dài hạn, trong khi quỹ giáo dục của con cũng được tách riêng.

Hiện tại, chi phí sinh hoạt của gia đình chủ yếu đến từ tiền lương của vợ. Chilka vẫn thi thoảng nhận thêm các công việc phụ trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng, tuy nhiên nguồn thu nhập này không ổn định.

Có nhà là lợi thế

Chilka cho biết một trong những yếu tố quan trọng giúp anh nghỉ việc là gia đình không tốn tiền thuê nhà. Căn nhà cả gia đình anh đang ở tại Dehradun, từng phủ bụi suốt 15 năm, là tài sản riêng trước hôn nhân của vợ. Gia đình Chilka đã chi tiền để sửa sang lại nhà và đóng một khoản nhỏ cho việc duy trì, bảo dưỡng. Nhờ vậy, chi phí nhà ở hàng tháng gần như bằng 0.

Chilka thừa nhận đây là một lợi thế mà không phải ai cũng có. Tuy nhiên, anh cho rằng nhiều người cũng có những nguồn lực riêng có thể tận dụng, chẳng hạn bất động sản của gia đình, kỹ năng có thể tạo ra thu nhập hoặc nguồn thu nhập của bạn đời.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc không còn tốn tiền thuê nhà, chi phí dành cho con gái cũng giảm đáng kể sau khi gia đình Chilka chuyển đến Dehradun. Học phí của con gái Chilka giảm từ 32.000 rupee/tháng (8,6 triệu đồng) đã giảm xuống còn 7.000 rupee/tháng (1,9 triệu đồng). Chi phí cho các lớp học thêm cũng giảm từ 12.000-15.000 rupee/tháng (3,2-4 triệu đồng) xuống khoảng 4.000 rupee (1,1 triệu đồng).

Riêng hai khoản này giúp gia đình tiết kiệm hơn 30.000 rupee/tháng (khoảng 8,1 triệu đồng) cho việc học của con mà theo Chilka, chất lượng giáo dục của con gái không bị ảnh hưởng.

Phần chi phí còn lại giảm nhờ gia đình thay đổi lối sống. Khi còn ở Pune, việc ăn ngoài, các cuộc hẹn cuối tuần, những gói dịch vụ và khoản đăng ký được duy trì trong thời gian dài khiến chi tiêu hàng tháng tăng lên đáng kể. Sau khi chuyển đến Dehradun, Chilka cắt giảm khoảng 20.000 rupee/tháng (khoảng 5,4 triệu đồng) từ những khoản này.

Từ mức chi tiêu 120.000-150.000 rupee/tháng (32,4-40,5 triệu đồng), gia đình anh hiện duy trì cuộc sống với khoảng 45.000-50.000 rupee/tháng (12,2-13,5 triệu đồng).

Điều Chilka nhấn mạnh là việc có khoản tiết kiệm và tài sản đầu tư không có nghĩa anh có thể ngừng quan tâm đến thu nhập. Ngược lại, khoản tiền này được xem như “tấm đệm an toàn”, giúp anh có đủ dư địa tài chính để rời công việc văn phòng và sống như cách mình muốn.

Sau khi chuyển đến Dehradun, Chilka cho biết anh không cảm thấy thiếu thốn vì những khoản chi tiêu đã cắt giảm. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động gần như không tốn tiền như đi bộ buổi sáng, đọc sách, ở bên vợ và tận hưởng không gian núi non xung quanh.

Với Chilka, thất nghiệp ở tuổi 45 vì thế không còn là nỗi lo quá lớn, chỉ đơn giản là rời khỏi một công việc toàn thời gian trong doanh nghiệp, trong khi vẫn duy trì tài sản tích lũy và chủ động tạo ra thu nhập từ những công việc mà bản thân lựa chọn.

(Nguồn: Hindustan Times)

Gửi tiết kiệm 100 triệu trong 5 năm khác gì với mua vàng 100 triệu rồi giữ 5 năm?

Theo Ngọc Linh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
tiết kiệm

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