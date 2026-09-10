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Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh tủi thân, than thở chuyện học y phải xa chồng

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Bà xã Vũ Văn Thanh than thở chuyện học xa nhà: Mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, cô đơn khi xa Hà Nội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Bích Hạnh - bà xã của tuyển thủ quốc gia Vũ Văn Thanh đã thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bộc bạch về những khó khăn, áp lực trong quá trình theo đuổi con đường học tập xa nhà.

Cụ thể, người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ khoảnh khắc đời thường kèm dòng tâm sự đầy nỗi niềm: "Nhớ Hà Nội, nhớ nhà, nhớ các anh chị em bạn bè ở Hà Nội quá, lần nào mọi người rủ đi gặp mặt, đi chơi cũng không đi được. 3 năm nay đi học ở Hải Phòng gặp mọi người ít, chủ yếu vào hè, cuộc sống chỉ có đi học rồi đi về nhà, mệt mỏi ngủ lịm đi. Mình đi học, mình yêu trường nhưng mà mình muốn ở Hà Nội. Ở Hải Phòng muốn tự kỷ".

Vợ Văn Thanh đang học Y tại Hải Phòng (Ảnh: FBNV)

Được biết, bên cạnh công việc kinh doanh cá nhân, Trần Bích Hạnh hiện đang theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Dù bước sang tuổi ngoài 30, cô vẫn quyết tâm kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Do đặc thù lịch học, thực hành và trực bệnh viện dày đặc tại Hải Phòng, Bích Hạnh đành chấp nhận sống xa gia đình và bạn bè tại Hà Nội. Khối lượng kiến thức lớn cùng nhịp sống khép kín "chỉ đi học rồi về nhà" đôi lúc khiến cô rơi vào trạng thái mệt mỏi và cảm thấy cô đơn.

Trần Bích Hạnh nổi tiếng trước đó với vai trò một "hot gymer", doanh nhân sở hữu ngoại hình nóng bỏng cùng tiềm lực tài chính vững vàng. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cô và hậu vệ Vũ Văn Thanh chính thức về chung một nhà vào giữa năm 2026 bằng chuỗi đám cưới trang trọng, ấm cúng. Trong tiệc cưới tổ chức tại Hà Nội, cặp đôi gây xúc động mạnh khi lần đầu công khai con gái riêng của Bích Hạnh. Tuyển thủ sinh năm 1996 không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành với con gái của vợ: "Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé".

Văn Thanh và Bích Hạnh cưới giữa năm 2026 (Ảnh: FBNV)

Cuối tuần Bích Hạnh vẫn về với chồng (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc vợ Văn Thanh (Ảnh: FBNV)

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của Bích Hạnh càng thêm bận rộn khi cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò từ làm vợ, làm mẹ, điều hành công việc kinh doanh cho đến làm sinh viên ngành Y. Dù đối mặt với khoảng cách địa lý và lịch trình làm việc, học tập mệt mỏi, cô vẫn luôn nhận được sự thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ trọn vẹn từ phía ông xã Vũ Văn Thanh. Vợ chồng Văn Thanh cũng đã xây dựng một tổ ấm riêng với căn nhà mặt phố ở Hà Nội.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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