“Hiện tượng toàn cầu” Sô Y Tiết từng đi lượm ve chai khi thất nghiệp, gom góp cả buổi chỉ được 100 nghìn

Mới đây, “anh chăn bò” Sô Y Tiết bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh cũ, kể lại quãng thời gian từng thất nghiệp, phải đi nhặt ve chai, bán vé số, thậm chí có lúc ăn mì tôm sống và uống nước suối để lót bụng.

Theo lời kể, thời điểm ấy anh lang thang ở các góc phố, khu chợ tại Đồng Nai để nhặt chai nhựa, lon bia. Có người thương tình cho 10.000, 20.000 hay 50.000 đồng, gom góp cả buổi, số tiền bán ve chai anh kiếm được khoảng gần 100.000 đồng.

“Đây là bức ảnh tôi đi lượm ve chai tại Đồng Nai khi thất thiệp. Thỉnh thoảng ăn trưa với mì tôm sống và uống nước suối lót bụng. Vật vờ đi nhặt ve chai các góc phố, khu chợ, ngươi ta thương, người thì cho 10 ngàn, 20 ngàn, 50ngàn. Gom góp mấy chai lon bia, chai nhựa, lượm tới chiều bán cũng được gần 100 ngàn.

Rồi mưa gió không đi nhặt ve chai thì đi xin… Thật may mắn cũng trải qua những ngày gọi là thiếu thốn. Cũng thật may mắn tôi không hút chích, không sa ngã con đường tệ nạn xã hội”, Sô Y Tiết viết trên trang cá nhân.

Sô Y Tiết chia sẻ lại hình ảnh thời đi lượm ve chai vì thất nghiệp

Thời điểm đó, Sô Y Tiết cho hay rất thiếu thốn, có lúc chỉ ăn mì tôm sống, uống nước lót bụng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, anh cũng cho hay khi không có công việc ổn định, phải làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Sô Y Tiết mua giấy A4, tự vẽ tranh hoạt hình rồi mang đến khu trường học bán với giá 10.000 đồng/bức; có lần được các em học sinh ủng hộ gần 150.000 đồng; Hay có một khoảng thời gian anh cũng từng đi bán vé số;...

Cũng trong bài chia sẻ, Sô Y Tiết cho biết tuổi thơ gắn nhiều với mất mát, anh ở trại mồ côi từ năm 2000 đến 2008, tổng cộng 8 năm. Việc học cũng không thuận lợi vì bệnh tật, thể trạng yếu. Do lớn tuổi, anh từng phải học bổ túc, đến lớp 6 mới được học cùng những bạn đồng trang lứa. Khi đó, anh đã 15-16 tuổi trong khi nhiều bạn cùng lớp mới khoảng 12 tuổi.

Năm 2008, khi vừa đủ 18 tuổi, Sô Y Tiết rời trại mồ côi sau khi được học một khóa sơ cấp nghề thú y kéo dài 3 tháng. Anh trở về quê, chăn bò thuê rồi tiếp tục đi tìm việc. Những năm sau đó, Sô Y Tiết từng làm công nhân khoảng 4 năm nhưng sức khỏe suy kiệt. Có thời điểm, năm 25 tuổi anh chỉ nặng khoảng 38kg. Sau khi không thể tiếp tục công việc, anh trở về quê, nương nhờ người thân và đi chăn bò thuê để tự nuôi sống bản thân.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, Sô Y Tiết vẫn cho rằng bản thân may mắn vì dù cuộc sống thiếu thôn nhưng bản thân không sa ngã, vẫn chăm chỉ làm việc và không bỏ cuộc.

Bài đăng chia sẻ của Sô Y Tiết mới đây

Phía dưới bài đăng, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ, khâm phục ý chí cố gắng của Sô Y Tiết. Không ít người bày tỏ rằng nghị lực sống của Sô Y Tiết là nguồn cảm hứng trong cuộc sống.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Một tinh thần vượt khó đáng ngưỡng mộ. Luôn chăm chỉ và giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan như vậy nhé”.

- “Đọc những dòng em chia sẻ mà anh thật sự xúc động. Khó khăn đến vậy mà em vẫn giữ được lòng tự trọng, không sa ngã, đó mới là điều đáng quý nhất”.

- “Chúc bạn luôn mạnh mẽ, tin vào ngày mai và nhớ rằng: Cuộc đời có thể khó khăn nhưng chỉ cần mình không bỏ cuộc thì vẫn còn hy vọng”.

- “Thật nể phục một tâm hồn hiền hoà dễ thương và đầy nghị lực”.

Sô Y Tiết sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Anh từng có tuổi thơ khó khăn khi mồ côi mẹ từ nhỏ, cha nghiện rượu và phải sống trong trại trẻ mồ côi trước khi tự lập bằng nhiều công việc lao động chân tay như chăn bò, làm thuê.

Cũng trong những ngày chăn bò, anh bắt đầu tìm đến âm nhạc như một cách tự giải trí. Không được đào tạo bài bản về tiếng Anh hay ca hát, Sô Y Tiết tự học tiếng Anh qua YouTube, dùng Google Dịch và tập hát theo những giai điệu mình thích. Đầu năm 2020, anh quay những video đếm số bằng tiếng Anh theo giai điệu “One, two, three”. Đây lại trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Sô Y Tiết.

Năm 2020, những video đếm số của Sô Y Tiết bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thậm chí được coi là “hiện tượng toàn cầu”, nổi tiếng thế giới. Bởi đoạn âm thanh đặc trưng của anh được nhiều nghệ sĩ quốc tế sử dụng, trong đó có Snoop Dogg, Chris Brown hay Wiz Khalifa. Các video của anh thu hút hàng triệu lượt xem từ cộng đồng quốc tế.

Không dừng lại ở những video viral, năm 2022, giọng nói trong đoạn đếm số của Sô Y Tiết còn được nữ ca sĩ Tây Ban Nha Rosalía sử dụng trong ca khúc CUUUUuuuuuute, thuộc album MOTOMAMI. Tên anh được ghi trong phần credit của ca khúc và xuất hiện trong dữ liệu của Latin Recording Academy khi album này giành giải Latin Grammy.

Sô Y Tiết trở thành "hiện tượng toàn cầu" với những video hát đếm số ngẫu hứng bằng tiếng Anh

Từ một người từng đi nhặt ve chai kiếm từng đồng, Sô Y Tiết bắt đầu có thu nhập từ việc sáng tạo nội dung, quảng cáo và nhận các đơn hát trực tuyến cho khách hàng nước ngoài. Anh từng nhận các đơn hát đếm số để chúc mừng sinh nhật người và thú cưng, mừng mua xe mới hay thậm chí kỷ niệm ngày ly hôn. Mỗi video có thể mang về khoảng 1-2 triệu đồng.

Về cuộc sống đời thường, Sô Y Tiết có hôn nhân hạnh phúc bên cạnh vợ - Ngọc Lan và con trai. Anh và vợ quen nhau qua một hội dành cho những người mồ côi cha mẹ. Cả hai đều từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn nên nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm ở nhau. Trong thời gian Covid-19, Sô Y Tiết ngỏ lời đón Ngọc Lan về quê. Hai người sau đó đăng ký kết hôn và bắt đầu cuộc sống chung từ một căn phòng trọ. Ngọc Lan hỗ trợ chồng quay video, làm hậu kỳ, quản lý tin nhắn và bán một số sản phẩm liên quan đến nội dung của anh.

Đến năm 2022, hai vợ chồng mua mảnh đất đầu tiên rồi xây căn nhà cấp 4 trị giá hơn một tỷ đồng. Sau đó, họ tiếp tục mua thêm đất rừng, trồng cây, nuôi bò và khai hoang làm ruộng. Tháng 10/2024, cặp đôi tổ chức lễ cưới sau một thời gian chung sống.

Hiện Sô Y Tiết vẫn gắn bó với những công việc khá quen thuộc như chăn bò, làm vườn, học trồng lúa và chăm sóc đất đai. Bên cạnh đó, anh cùng vợ duy trì các hoạt động trên mạng xã hội để có thêm thu nhập.

Hiện tại Sô Y Tiết vẫn chăn bò, làm vườn, sản xuất nội dung trên MXH